Paul Pogba et N'Golo Kanté blessés, Karim Benzema incertain... L'état de forme inquiétant des Bleus avant la liste de Didier Deschamps

"Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les petits pépins physiques des uns et des autres". Avec ces mots, lâchés après la victoire de Tottenham contre l'Olympique de Marseille en Ligue des champions (2-0), Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, ne se trompe pas. Une forte incertitude entoure actuellement l'état de forme des joueurs de l'équipe de France, alors que Didier Deschamps va annoncer, jeudi 15 septembre, à 14 heures, sa liste pour la phase de poules de la Ligue des nations (deux matchs contre l'Autriche le 22 septembre puis contre le Danemark le 25).

À ces blessures s'ajoutent des niveaux de performance variables qui inquiètent à deux mois du début de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre 2022). Franceinfo: sport dresse le panorama de l'état des troupes de Didier Deschamps.

Après une campagne de Ligue des nations décevante cet été (deux matchs nuls, deux défaites), les vacances n'ont pas été reposantes pour plusieurs cadres de l'équipe de France. Au coeur d'une affaire d'extorsion en bande organisée, Paul Pogba a également subi une intervention chirurgicale au genou droit, lundi 5 septembre. Son temps de récupération est estimé à huit semaines, sa participation au Mondial est compromise.

Thank you guys for all the messages and support!

I'll be back soon - and stronger than ever! pic.twitter.com/nGgqqz8s6C