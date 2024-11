Equipe de France : Kylian Mbappé de nouveau absent de la liste de Didier Deschamps pour les matchs de Ligue des nations

Un capitaine aux abonnés absents. Déjà exempté de rassemblement en octobre par Didier Deschamps, officiellement pour récupérer d'une blessure musculaire, Kylian Mbappé n'est pas retenu dans la liste dévoilée par le sélectionneur, jeudi 7 novembre, pour les matchs de Ligue des nations contre Israël, le 14, et l'Italie, le 17.



En octobre, touché au biceps fémoral, Kylian Mbappé avait discuté avec le sélectionneur de sa non-présence dans la liste. Didier Deschamps avait finalement justifié cette absence par une volonté de “ne pas prendre de risques”. Mais sa titularisation avec le Real Madrid deux jours plus tard, n’avait pas manqué de faire couler de l'encre. "J'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi, et j'ai pris cette décision. Kylian voulait venir mais c'est mon choix. Et ce n'est pas ses problèmes extra-sportifs qui sont en cause. C'est un choix ponctuel sur ce rassemblement, a justifié le sélectionneur. C'est mieux comme ça, et je n'en dirai pas plus."

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 pour le dernier rassemblement de l'année de nos Bleus



Félicitations à Lucas Chevalier pour sa première dans le groupe





Si l'attaquant star des Bleus n'est plus blessé, il reste toutefois sur des prestations mitigées avec le Real Madrid, et un flou judiciaire entoure toujours son séjour en Suède lors de la dernière trêve internationale. Déjà sujette à polémique, l'absence de Kylian Mbappé en équipe de France avait pris une autre tournure lorsque la presse suédoise a révélé l'ouverture d'une enquête pour viol qui concernerait la star du football français. Il avait qualifié ces articles de "fake news". La justice ne l'a pas mis en cause officiellement.