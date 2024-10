Direct Israël-France : Ousmane Dembélé titulaire, Bradley Barcola sur le banc... Suivez le match de Ligue des nations

A une heure du coup d'envoi, les compositions sont tombées :

Pour les Bleus, Mike Maignan débute dans les buts, Theo Hernandez, William Saliba, Ibrahima Konaté et Jules Koundé en défense, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Michael Olise au milieu, Ousmane Dembélé, Christopher Nkunku et Randal Kolo Muani en attaque.