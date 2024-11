Direct France-Israël : un match pour la qualification dans une soirée sous tension au Stade de France... Suivez et commentez avec nous le match à partir de 20h45

Le Stade de France devrait sonner très creux ce soir alors que les billets ont peiné à se vendre pour cette rencontre. La barre des 20 000 spectateurs pourrait même ne pas être franchi, une première à Saint-Denis hors jauges Covid. Les regards seront pourtant sûrement braqué sur les gradins et la tribune présidentielle avec la présence notamment d'Emmanuel Macron, Michel Barnier, Nicolas Sarkozy et de François Hollande. D'autres politiques ont également annoncé se rendre au stade, notamment pour afficher une marque de soutien à l'état hébreu.