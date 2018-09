VIDEO. "I récupe the ball" : quand Nabil Fekir raconte son but contre Manchester City à la télévision norvégienne

Interrogé par un journaliste, le joueur de l'Olympique lyonnais, vainqueur de Manchester City mercredi 19 septembre, a tenté de décrire son but dans un anglais balbutiant.

Il est plus doué avec le ballon qu'avec la langue anglaise. Interrogé mercredi 19 septembre par une chaîne de télévision norvégienne après la victoire de l'Olympique lyonnais contre Manchester City (2-1) en Ligue des champions, Nabil Fekir a dû décrire son but dans la langue de Shakespeare. "I récupe the ball, Memphis gives me a good pass, after I shoot and I score", a tenté le champion du monde français, dans un grand sourire.

Nabil #Fekir racontant son but à la télé anglaise (via @ViasportFotball) pic.twitter.com/CMMhTX1HSp — Inside Gones (@InsideGones) 19 septembre 2018

La séquence a fait le tour des réseaux sociaux. "C'est sûr, c'est pas sa visite médicale qui a merdé à Liverpool, c'est son niveau d'anglais", a ironisé un supporter de l'OL, en référence au transfert avorté du joueur vers le club de la Mersey cet été. "Il a le même anglais que moi", s'est amusé un autre internaute. La séquence complète est disponible sur le compte Twitter de la chaîne Viasport.