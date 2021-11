Ligue des champions : Lille signe un exploit à Séville (2-1), première victoire des Nordistes dans cette compétition depuis 2012

Après dix rencontres sans victoire en Ligue des champions, les Lillois se sont enfin imposés dans la plus prestigieuse des coupes européennes, sur la pelouse du stade Ramon Sanchez-Pizjuan de Séville (2-1), mardi 2 novembre. Malgré une mauvaise entame de match et un but encaissé, les Dogues ont réagi par l’intermédiaire de Jonathan David avant de prendre l’avantage grâce à Jonathan Ikoné. Cette victoire, à l'occasion de la 4e journée de C1, leur permet de se relancer dans la course à la qualification en prenant la deuxième place.