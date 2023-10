Reportage "Vous allez me faire pleurer !" : après l'exploit de Lens face à Arsenal en Ligue des champions, l'émotion "indescriptible" des supporters au stade Bollaert

Personne n'y croyait vraiment, mais les Sang et Or l'ont fait : ils ont fait tomber 2 buts à 1 les Londoniens d'Arsenal dans un stade Bollaert incandescent.

"C'est terminé, c'est historique, c'est magnifique ! Bollaert est debout ! Lens l'a fait !" Au tableau d'affichage, les Sang et Or sont devant, deux buts à un. Dans les tribunes, les spectateurs explosent, eux qui ont poussé leur équipe pendant 90 minutes, entre Les Corons et leur désormais classique "Olélé Olala ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? On les a chicotés !".

>> Football : caractère, hommes providentiels et public brûlant... Comment Lens s'est hissé au niveau Ligue des champions pour son retour à Bollaert

À la sortie du stade, les yeux sont rougis, et il y a encore de l'émotion à revendre. Car l'exploit est de taille : le Racing Club de Lens reste invaincu en Ligue des Champions, après leur nul contre Séville, et sont même leaders de leur groupe. Et si Bollaert a l'habiude des ambiances mémorables, ces retrouvailles avec la Ligue des Champions, après 21 ans, resteront gravées dans les mémoires. "C'est juste magnifique en fait, c'est même pas descriptible, ça fait plus de 20 ans qu'on attend ces moments-là, c'est juste inespéré", confie un supporter.

"On revit les émotions de la fin des années 90"

Voilà pourquoi la fête s’est prolongée longtemps après le match, comme si cette soirée ne devait jamais se terminer. "C'est incroyable, lâche Patrick la voix cassée. On est heureux ! On revit les émotions de la fin des années 90, franchement, c'est incroyable ! La communion à la fin du match, pendant le match, avant le match... On vient là pour vivre ça !"

Mardi soir, l’Europe du football a donc redécouvert un club, mais aussi cette ferveur unique du stade Bollaert, et les supporters toujours incrédules face au chemin parcouru. "Vous allez me faire pleurer !", dit un autre.

"Il y a six ans, on se battait pour ne pas descendre en National, et là, on est premiers de notre groupe en Ligue des champions avec nos valeurs !" Un supporter du RC Lens à franceinfo

Pendant ce temps-là, dans les vestiaires, la fête aussi bat son plein, dans un parfum des grands matches de coupes d'Europe.

"Toujours une symbiose"

Les acteurs du match ont aussi eu beaucoup d'émotions durant ce choc, à commencer par le symbole de la soirée, Adrien Thomasson, coupable d'une erreur qui amène le but anglais, et auteur d'une splendide égalisation. "Dès l'échauffement, j'ai senti que c'était un match spécial. Ensuite, sur le terrain, lors des buts, des actions chaudes, je sentais que les supporters nous poussaient. Un moment extraordinaire", glisse-t-il.

Une véritable communion dans l'un des temples du football français que ne s'est toutefois pas faite comme par magie, tient à préciser l'entraîneur lensois Franck Haise : "Le public nous a transcendés, mais nous aussi, nous avons transcendé les supporters. C'est toujours une symbiose : ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est toujours l'un avec l'autre, et ça fait des belles soirées", sourit-il en conférence de presse.

Prochain adversaire des Lensois : le PSV Eindhoven, toujours au stade Bollaert, le 24 octobre... après le derby du Nord, face au Losc, dimanche 8 octobre. En attendant, ce sera au tour du PSG de briller. Les joueurs parisiens se déplacent sur la pelouse anglaise de Newcastle, mercredi 4 octobre, à 21h.