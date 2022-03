Real Madrid - PSG : "sabordage", "ridicule", "traumatisme", la presse fustige l'élimination parisienne en Ligue des champions

Même si vous cherchez à les fuir, vous n'y échapperez pas. Que vous soyez supporter parisien ou allergique au ballon rond, les analyses et autres retours sur l'élimination du Paris Saint-Germain pullulent dans vos titres de presse favoris, jeudi 10 mars. Battu par le Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des champions mercredi (1-0, 1-3), le PSG s'est même "sabordé", à en croire Le Parisien.

Le quotidien francilien consacre trois pages au fiasco du club de la capitale. Mais plutôt que de l'illustrer par la détresse de Presnel Kimpembé, Le Parisien a affiché Karim Benzema, auteur d'un triplé, en une. Une manière d'adoucir le coup ? Que nenni, le journal accable un PSG expédié hors de la Ligue des champions "couvert de ridicule". Comme si cela ne suffisait pas, le site internet du Parisien propose une section "PSG éliminé" en une de son site, entre deux actualités sur la guerre en Ukraine.

"Paris Saint-Ouin Ouin"

De son côté, L'Equipe a gardé le cliché de l'erreur de Gianluigi Donnarumma sur le premier but madrilène en une. "Naufrage ô désespoir", titre le quotidien de sport, qui accorde au total huit pages au match. "Le PSG ne sait toujours pas comment se construit une équipe, mais il sait très bien comment elle s'écroule", juge dans ces mêmes colonnes l'éditorialiste Vincent Duluc. Une défaite "dans des proportions encore plus folles que lors de la remontada barcelonaise" (4-0, 1-6), s'aventure le quotidien, qui ne sauve que Kylian Mbappé, "auteur d'une performance de premier plan".

Voici les unes du journal L'Équipe de ce jeudi 10 mars : https://t.co/NMxgb3EhEU pic.twitter.com/cxc6yofzb6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 9, 2022

"Complètement paumés" pour Libération, les Parisiens sont tombés contre un Real qui, "sorti des quelques sortilèges de Modric et Benzema, n’a pas grand-chose pour lui". "Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait", ironise quant à lui Le Monde. "Le Titanic, en pire" lit-on dans Ouest-France qui rappelle qu'il y a "malheureusement plus grave actuellement". Sur son compte Twitter, La Provence a tenu à rappeler que les Marseillais restaient "à jamais les premiers" français champions d'Europe. Circulez, ça joue.

Lassé par cette énième désillusion, Sofoot.com ouvre par un "Comme d'habitude" laconique sa rubrique intitulée "Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris éliminé". Y figurent, entre autres, des réponses aux critiques arbitrales des dirigeants parisiens ("Paris Saint-Ouin Ouin") ou un appel à ne pas accabler le portier italien ("Il a bon dos, Donnarumma").

Mbappé attendu de pied ferme en Espagne

A contrario, la presse sportive madrilène jubile jeudi matin. “Ca, c’est le Real Madrid !!!”, titre Marca avec, évidemment, un focus sur le capitaine français en Une. Luka Modric “éternel” et Vinicius Junior “indéfectible” sont aussi salués. Très véhément comme à son habitude, le titre de presse lance un appel du pied à Mbappé qui “sait désormais comment est le Real Madrid”.

Dans la même veine, As sonde même ses lecteurs : “ce 3-1 rapproche-t-il ou éloigne-t-il Mbappé de Madrid ?” Comme à l’accoutumée, les quotidiens madrilènes ne font pas dans la demi-mesure et jugent la prestation “historique”, malgré les treize Coupes aux grandes oreilles soulevées par le Real.

As livre toutefois une analyse du fiasco parisien, battu par “son meilleur ennemi en C1 : le PSG lui-même”. “Les joueurs tremblaient, le ballon leur brûlait les pieds'', poursuit As, estimant que Pochettino et les siens ont “sous-estimé” leurs adversaires. Sans doute comme un retour de bâton, le quotidien catalan Sport a mis en avant Lionel Messi avec un simple “KO” en titre.

En Italie, les regards étaient rivés sur le héros déchu Donnarumma. “Gigio, mais que fais-tu ?”, s’est lamentée La Gazzetta dello Sport, qui ne reconnaît plus le meilleur gardien du dernier Euro. A l’inverse, le “Roi Carlo” Ancelotti est salué. Le Britannique The Guardian parle du PSG comme d’une “source fiable de divertissement pour les neutres”. Pas sûr que cela flatte les Parisiens...