PSG-PSV Eindhoven : Dembélé fautif, Hakimi offensif, Marquinhos solide... Les notes des Parisiens après leur match nul en Ligue des champions

Le PSG est toujours poussif en Ligue des champions. Après une victoire de justesse contre Gérone et une défaite contre Arsenal, les Parisiens ont concédé le nul au Parc des Princes contre le PSV Eindhoven, mardi 22 octobre (1-1). Les hommes de Luis Enrique, en manque d'un grand avant-centre, ont manqué d'efficacité et n'ont converti qu'un seul de leurs 26 tirs.

Gianluigi Donnarumma : 5,5/10

Le gardien n'a pas été très sollicité et ne peut pas faire grand chose sur le but de Noa Lang (34e), qui place bien le ballon. Il réalise toutefois un arrêt important devant Johan Bakayoko (58e) pour permettre au PSG de rester à égalité.

Achraf Hakimi : 7/10

Très offensif et percutant, le Marocain a beaucoup amené le danger sur le côté droit. Il manque de spontanéité et tergiverse dans la surface alors qu’il peut tirer dès la deuxième minute, mais inscrit l’unique but parisien sur une frappe de loin vicieuse avec un rebond qui trompe Walter Benitez (55e). Il aurait pu doubler la mise sur un tir qui passe au ras du poteau (81e).

Achraf Hakimi percutant lors de PSG-PSV Eindhoven en Ligue des champions. (FRANCK FIFE / AFP)

Marquinhos : 6,5/10

De bonnes interventions, notamment à droite, pour suppléer Hakimi, très offensif, et surtout un sauvetage alors que le PSV se projetait en contre à la 60e minute lorsqu'il est intervenu pour couper la transmission entre Guss Til et Noa Lang, qui se serait retrouvé seul face à Donnarumma. Il tente aussi une tête dans le temps additionnel (90e+5) mais Walter Benitez réalise un arrêt réflexe.

Willian Pacho : 6/10

Belle couverture pour le défenseur, propre dans ses interventions et solide dans le duel notamment face à Luuk de Jong. Une intervention précieuse pour couper un contre du PSV (73e). Quelques absences tout de même sur lesquelles le PSV a pu se procurer des occasions, comme quand il se troue et que Marquinhos se retrouve seul et sauve Paris (60e).

Nuno Mendes : 4,5/10

Il réalise une ouverture lumineuse pour Ousmane Dembélé (19e) puis pour Bradley Barcola (27e), ainsi qu'une bonne intervention défensive sur Flamingo (36e), mais n'est pas constant sur la durée du match. Il est averti pour constestation à la 40e minute et passe au travers sur plusieurs interventions défensives.

Warren Zaïre-Emery : 5/10

Le jeune Français a amené de la percussion et a souvent gagné du terrain balle au pied, mais il manque parfois de précision dans la dernière passe et s'est un peu éteint au fur et à mesure du match. Remplacé par Désiré Doué à la 81e minute.

Joao Neves : 6/10

Beaucoup d'activité, offensivement comme défensivement pour le milieu de terrain du PSG, déjà devenu indispensable. Il aurait pu être passeur décisif après sa lumineuse passe de la tête vers Ousmane Dembélé si l'ailier n'avait pas envoyé le ballon au-dessus du but (30e).

Fabian Ruiz : 4/10

Un match assez neutre de l'Espagnol, préféré à Vitinha dans l'entrejeu. Il s'est fait bouger dans les duels et a parfois plongé trop vite au sol sans que l'arbitre ne siffle faute. Sa frappe à la 48e minute est trop écrasée alors qu'il était en bonne position. remplacé par Vitinha à la 59e minute.

Ousmane Dembélé : 3/10

Encore beaucoup d'occasions manquées pour Ousmane Dembélé. Même s'il amène le danger sur son côté droit, il a connu trop de déchet face au but. Il ne rentre pas assez dans le ballon et l'envoie sur la barre alors qu'il était seul face au but (19e). Il tire au-dessus du but à la 30e minute, alors qu'il était de nouveau seul face au gardien. Il est fautif sur le but du PSV en n'attaquant pas assez le ballon et en le perdant. Remplacé par Senny Mayulu (81e).

Ousmane Dembélé manque le cadre face au PSV Eindhoven en Ligue des champions. (FRANCK FIFE / AFP)

Bradley Barcola : 4,5/10

Le Parisien a bien pris la profondeur et s'est procuré des occasions mais il ouvre trop le pied et manque le cadre de peu (11e). Ses tentatives n'ont pas trouvé le chemin des filets. Ses appels sont intéressants mais il n'a pas réussi à faire la différence par le dribble, bien pris par la défense du PSV. Remplacé par Randal Kolo Muani (81e)

Kang-in Lee : 4/10

Aligné en pointe basse, le Sud-coréen n’a pas proposé beaucoup de solutions et n’était pas souvent dans la surface pour reprendre les centres de ses coéquipiers. Il a tout de même tenté deux fois de tirer de loin, sans réussite puisque le gardien a détourné sa première frappe (16e) et il a trop écrasé sa deuxième tentative, non cadrée (43e). Remplacé par Marco Asensio à la 68e minute.