PSG-Dortmund : Kylian Mbappé est-il si décisif dans les grands matchs de Ligue des champions ?

"Mi-temps. Ici c'est Paris". Quelques heures après la défaite subie à Dortmund (0-1), mercredi 1er mai, Kylian Mbappé a donné rendez-vous sur ses réseaux sociaux pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Peu importe le résultat ou le dénouement, il disputera son tout dernier match de C1 avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, mardi 7 mai. Cette année, plus de Neymar ni de Lionel Messi. Les attentes seront donc énormes au-dessus de l'attaquant, dont le départ à l'issue de la saison a été annoncé. Mais il a encore l'occasion d'écrire la plus grande ligne de son aventure avec le club de la capitale.

Au tour précédent, il était resté muet à l'aller, avant d'inscrire les deux buts qui ont validé la qualification à Barcelone, sans prendre toute la lumière. Remettra-t-il le couvert face au Borussia Dortmund ? Franceinfo: sport vous propose une plongée dans les statistiques de Kylian Mbappé en Ligue des champions, pour mesurer à quel point ce dernier est décisif dans les grands matchs.

Déjà parmi les légendes de la compétition

Des débuts à 17 ans, et déjà 72 matchs dans la plus grande des compétitions de clubs... Kylian Mbappé est, depuis plusieurs saisons maintenant, l'un des visages de la Ligue des champions. A seulement 25 ans, il fait déjà partie du Top 10 des meilleurs buteurs de la C1 avec 48 réalisations. Un total qui en fait l'égal de Zlatan Ibrahimovic, sauf que le Suédois l'a établi avec 52 rencontres supplémentaires.

Si Mbappé s'offre un doublé au Parc mardi soir, il rejoindra Thierry Henry au 8e rang (50 buts). Il deviendrait également le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la compétition à atteindre la barre des 50 réalisations derrière Lionel Messi (24 ans et 284 jours). A titre de comparaison, Cristiano Ronaldo a dû attendre de fêter ses 28 ans pour le faire.

Il a également marqué contre tous les cadors qu'il a affrontés : Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United et le Real Madrid (ne restant muet que contre l'Atalanta, Naples, Leverkusen et le CSKA Moscou).

Il est de loin le joueur le plus fiable du PSG

Paris ne gagne plus sans lui. Il y a eu au moins un but de Kylian Mbappé dans chacune des 12 dernières victoires du PSG en Ligue des champions. La dernière fois que le club de la capitale s'est imposé sans que son joueur phare ne trouve les filets remonte à septembre 2021 (2-0 contre Manchester City - il avait donné une passe décisive). Les attentes qui pèsent sur lui sont largement compréhensibles.

Même chose pour ce sentiment qu'il n'est pas du genre à enchaîner deux rendez-vous manqués en Ligue des champions. Cette saison, il a inscrit la moitié des 10 buts parisiens à partir des huitièmes de finale. Après les critiques (légitimes) liées à sa prestation décevante à l'aller contre Barcelone, il a rebondi au retour, en Espagne. Kylian Mbappé n'a pas brillé de mille feux, mais c'est lui qui a transformé le pénalty qui a qualifié son équipe.

Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé célèbrent un but, le 3 mai 2024. (MAXPPP)

Il y a des raisons de croire à un nouveau réveil au match retour, puisque le prodige de Bondy n'a plus connu deux titularisations consécutives sans marquer en C1 depuis trois ans (quatre matchs d'affilée entre avril et septembre 2021).

Mais il a encore deux caps à franchir

Kylian Mbappé a beau avoir battu presque tous les records à sa portée au PSG, il n'a que très peu de faits d'armes mémorables en phase à élimination directe de C1. Son triplé au Camp Nou en 2021 est la seule fois où il a marqué la soirée de son sceau, tout en guidant le PSG vers la qualification.

Les plus critiques pourront même ajouter qu'il n'a jamais marqué le moindre but au-delà des quarts de finale (quatre matchs : zéro but, zéro passe décisive en demi-finales et finale), alors qu'il l'a déjà fait avec l'AS Monaco en 2017 et à plusieurs reprises avec l'équipe de France. Après tout, la seule année où le Paris Saint-Germain a réussi à atteindre la finale, en 2020, Kylian Mbappé n'avait pas inscrit le moindre but en phase à élimination directe. Neymar avait capté toute la lumière en étant le protagoniste du Final 8 à Lisbonne.

Outre ses difficultés en demi-finales, Kylian Mbappé ne brille pas autant que prévu lorsqu'il évolue à domicile. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG n'a marqué que trois buts en 10 matchs à élimination directe disputés au Parc des Princes (aucun doublé et chacun en huitièmes de finale). A titre de comparaison, à l'extérieur, son bilan est de 11 buts en 10 déplacements.