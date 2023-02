PSG-Bayern : Donnarumma fautif puis décisif, Mbappé frustré, Sergio Ramos costaud... Les notes des Parisiens face au Bayern Munich

Le Paris Saint-Germain s'est incliné mardi soir en huitième de finale aller contre le Bayern Munich (0-1). Si sur le but bavarois, Gianluigi Donnarumma aurait pu faire mieux, il s'est ensuite rattrapé.

L'entrée de Kylian Mbappé en deuxième période n'y aura rien fait : le Paris Saint-Germain s'est incliné au Parc des Princes, mardi 14 février, lors de son huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1), sur un but de Kingsley Coman (53e). Sur le coup, le Français a profité de l'erreur de Gianluigi Donnarumma, le gardien parisien, qui a sorti deux jolis arrêts par la suite. Au sein de la défense du PSG, c'est Sergio Ramos qui s'est surtout démarqué malgré la défaite.

Gianluigi Donnarumma : 5/10

On retiendra évidemment le but de Coman, sur lequel le gardien italien doit faire beaucoup mieux (53e). La reprise du Français est axiale et Donnarumma met trop de temps à se coucher. Mais il sauve son match en sortant deux beaux arrêts coup sur coup devant Eric Maxim Choupo-Moting (63e) et Benjamin Pavard (64e).

Achraf Hakimi : 3,5/10

Intéressant en ce début d’année, Achraf Hakimi a semblé emprunté ce soir. Le Marocain a subi les provocations incessantes de son adversaire direct, Coman, avant d’être remplacé à la pause par Presnel Kimpembe (46e). Le défenseur français a perdu un premier ballon chaud et n'a pas vraiment dégagé de sérénité.

Sergio Ramos : 6,5/10

L'Espagnol a réalisé un vrai bon match en défense centrale. Après deux premières mauvaises relances, Sergio Ramos est entré dans la rencontre, n'a pas hésité à prendre des risques balle au pied et a réalisé deux belles interventions dans la surface devant Jamal Musiala (10e, 27e). Le tout alors qu'il était sous le coup d'une suspension.

Marquinhos : 5/10

Dans le sillage de Sergio Ramos, Marquinhos a réalisé une bonne première période, sérieuse et efficace. Passé à droite de la défense après la sortie de Hakimi en début de deuxième période, le capitaine parisien a fait de son mieux pour combler les brèches.

Nuno Mendes : 4,5/10

Nuno Mendes n'aime pas défendre, préfère attaquer et ce fut encore flagrant ce soir. Le Portugais a laissé beaucoup trop d'espace dans son dos à Coman sur le but munichois (53e) et s'est fait déposer par Jamal Musiala (63e). Mais quand il a attaqué, Nuno Mendes a enflammé le Parc des Princes, en offrant notamment deux caviars pour Mbappé (82e) et Messi (84e).

Warren Zaïre-Emery : 4/10

Très bon ces dernières semaines, Warren Zaïre-Emery est devenu, à 16 ans, le plus jeune joueur à disputer un match à élimination directe de Ligue des champions mardi soir. Timide en première période, où on l’a surtout vu aider Hakimi à défendre, il a fait sa première différence balle au pied en début de deuxième mi-temps (50e). Remplacé par Fabian Ruiz (57e), qui s'est montré disponible.

Danilo Pereira : 5/10

Combatif comme à son habitude, le milieu portugais a été précieux en première période dans l'engagement. Il s'est progressivement éteint dans le deuxième acte avant d'être remplacé par Vitinha (76e), dont la frappe s'est révélée trop axiale (86e).

Marco Verratti : 5/10

Marco Verratti était sous le coup d'une suspension, n'a pas pris de carton jaune et c'est un petit exploit qu'il faut déjà souligner. Mais au-delà de ça, l'Italien n'a pas eu son influence habituelle au milieu de terrain. Et quand ce n'est pas le cas, le PSG a plus de mal à exister.

Carlos Soler : 5,5/10

L’Espagnol a joué l’un de ses matchs les plus intéressants avec le PSG depuis son arrivée en France. Il s’est appliqué à jouer vite pour lancer les contre-attaques et a beaucoup défendu. Il est remplacé après le but munichois par Kylian Mbappé (57e), qui a mis quelques minutes à rentrer dans le match avant de voir sa frappe sortie par Sommer (73e) et de marquer deux buts refusés pour hors-jeu (73e, 82e).

Lionel Messi : 4/10

Une soirée frustrante pour le champion du monde. Lionel Messi a gratifié le Parc des Princes de deux ou trois accélérations fulgurantes, mais a toujours été coupé au dernier moment. Une frappe contrée (84e) avant qu'il ne provoque le carton rouge de Pavard (90e+2).

Neymar : 4,5/10

Par rapport à Messi, Neymar aura au moins eu le mérite de défendre. Il s'est beaucoup dépensé au pressing et dans un jeu en pivot inhabituel en première période, et l'a payé dans le deuxième acte. Beaucoup moins inspiré qu'en début de saison.