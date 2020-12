Propos racistes supposés d'un arbitre : l'ancien gardien Jérôme Alonso se dit "soulagé parce que les joueurs se sont révoltés"

"On a dépassé le cadre des insultes de quelques abrutis dans les tribunes", lâche le consultant football. "Mais je suis aussi soulagé parce qu'enfin on a bougé".

Le match de Ligue des champions entre le PSG et les Turcs de Basaksehir Istanbul a été interrompu à la 14e minute mardi 8 décembre et les joueurs sont rentrés au vestiaire, après un incident supposé raciste impliquant le quatrième arbitre de la rencontre.

>> "C'est un point qui n'est pas abordé dans le règlement, c'est un fait unique", réagit l'ancien arbitre Joël Quiniou.

"C'est pathétique, honteux", a réagi sur franceinfo Jérôme Alonso, consultant football et ancien joueur (du PSG notamment), "mais je suis aussi soulagé parce qu'enfin on a bougé".

Ça y est, il y a une avancée, les joueurs se sont révoltés, on a été contre la machine, on n'a pas laissé passer. Jérôme Alonso à franceinfo

Jérôme Alonso se dit "très heureux et très fier de [sa] corporation parce qu'enfin les joueurs sont montés au créneau, ont décidé ensemble de commettre un geste fort, un geste qui reste, qui marque la planète entière" en quittant le terrain.

"Un arbitre est quelqu'un qui doit se porter garant de la sécurité des joueurs et de la bonne tenue du match, donc c'est extrêmement grave ce qui se passe, a ajouté l'ancien gardien de but du PSG. On a dépassé le cadre des insultes de quelques abrutis dans les tribunes".