"On est plusieurs à s'être fait attraper les seins" : des supportrices parisiennes dénoncent des palpations abusives lors de Barça-PSG

Des palpations abusives, c'est ce que dénonce Anoush Morel, présidente de l'association Her Game Too et cheffe d'entreprise mercredi 17 avril auprès de franceinfo. Elle dit les avoir subies lors du quart de finale retour entre le Barça et le PSG en Ligue des champions de football, à Barcelone mardi.

À la surprise générale : fouilles très intrusives sur de supportrices parisiennes. Vous allez avoir des nouvelles de pas mal de femmes supportrices. Hola @laliga que tal ? — Anoush (@AnoushMo) April 16, 2024

"Ça allait au-delà de la palpation, on est plusieurs supportrices à s'être fait attraper les seins, on nous a passé la main sur nos parties génitales, des fesses jusqu'au sexe devant, et on a dû se retourner pour avoir encore une fois la même chose dans l'autre sens", explique Anoush Morel. Elle est abonnée au Parc des Princes, "supportrice du PSG depuis toujours", et dit avoir "l'habitude des fouilles et des palpations". "Je ne pense pas que dans le protocole UEFA ils disent qu'il faille agripper les seins des femmes et leur toucher les parties génitales", ironise-t-elle.

"Je n'arrive pas à comprendre." Anoush Morel, supportrice du PSG à franceinfo

Elle affirme avoir croisé "entre 15 et 20 supportrices" qui ont subi le même genre de fouille. "On s'est senties heurtées", déplore-t-elle. "Il y a une supportrice qui a été fouillée par un homme", ajoute-t-elle, alors que l'UEFA stipule que "les fouilles doivent être effectuées par des membres du personnel de sécurité du même sexe que le spectateur ou la spectatrice concerné(e)". "Je me suis sentie trahie par cette stadière, j'ai eu du mal à me mettre dans le match au début […] J'étais sonnée, très énervée, et après je me suis mise dans le match", confie-t-elle.

Appel à témoignages

Anoush Morel ne compte pas porter plainte dans l'immédiat. "On va récupérer le plus de témoignages possibles. On est sorties du stade hier vers minuit. Le temps que chacune reprenne ses esprits, on espère que les personnes continueront à témoigner jusqu'à la fin de la semaine", affirme la supportrice.

Si vous avez subi des palpations illégales à Barcelone hier, nous vous invitons à contacter @FansEurope et notre association. FSE collecte chaque semaine des retours sur les déplacements de supporters et adresse ensuite des rapports à l'UEFA. — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) April 17, 2024

L'Association nationale des supporters a lancé un appel à témoignage sur X : "Si vous avez subi des palpations illégales à Barcelone hier, nous vous invitons à contacter @FansEurope et notre association. FSE collecte chaque semaine des retours sur les déplacements de supporters et adresse ensuite des rapports à l'UEFA". Le collectif Ultras Paris a aussi réagi sur X : "Nous condamnons fermement ces faits et réfléchissons à la suite à donner."