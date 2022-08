Monaco-PSV : l'ASM en manque de repères, un adversaire en forme… Ce qu’il faut savoir avant le 3e tour préliminaire de Ligue des champions

Les affaires reprennent pour l'ASM. Les Monégasques démarrent leur saison 2022-2023 avec le troisième tour préliminaire aller de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven, mardi 2 août. A la clé, un pas vers la qualification en phase de groupes de la plus grande compétition européenne. La tâche s'annonce ardue. Franceinfo: sport fait le point sur ce qu'il faut savoir avant la rencontre.

Un collectif monégasque pas encore rodé

Déjà sur le pont. Monaco est le premier club français à lancer sa saison européenne. L'équipe de la principauté a repris l'entraînement à la mi-juin, et a multiplié les matchs amicaux pour se mettre en jambes avant ce premier grand rendez-vous.

Mais les Rouge et Blanc ont soufflé le chaud et le froid sur le terrain. En sept rencontres, ils n'ont signé que deux victoires, contre leur club satellite, le Cercle Bruges (1-0), et face aux Portugais du Portimonense (2-0). Capables de tenir tête à l'Inter Milan (2-2), les hommes de Philippe Clément ont été accrochés par l'Austria Vienne, avant de chuter face à Porto (1-2), le 23 juillet, puis face à Southampton le 27 juillet (1-3). Le collectif va donc devoir se ressaisir mardi pour ne pas se retrouver en difficulté face au PSV.

L'attaque monégasque attendue au tournant

Dans le camp monégasque, c'est vers l'avant qu'il faut regarder. Le secteur offensif est particulièrement attendu mardi soir. Outre Wissam Ben Yedder, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 la saison passée, et Kevin Volland, l'attaque monégasque s'est renforcée avec les arrivées de Takumi Minamino et Breel Embolo durant l'intersaison.

"Nous avons nos forces, offensivement (...) Nous sommes compacts et attaquons avec tous les joueurs", a expliqué l'entraîneur Philippe Clément en conférence de presse d'avant-match. Il n'en faudra pas moins pour percer la défense néerlandaise et prendre le meilleur avantage possible avant le déplacement aux Pays-Bas.

Le début d'un marathon vers les étoiles

Ce premier match de la saison marque les débuts d'un potentiel long chemin pour les Monégasques avant de pouvoir goûter aux grandes soirées européennes. En cas de victoire lors de cette double confrontation, les hommes de Philippe Clément se qualifieraient pour les barrages, qui se disputent au cours des deux dernières semaines d'août.

Là, ils pourraient retrouver du lourd, comme le Benfica, ou les Glasgow Rangers, demi-finalistes de Ligue Europa. Il faudra à nouveau remporter ce duel pour accéder à la phase de groupes de la Ligue des champions. En cas d'élimination, au tour préliminaire comme en barrages, Ben Yedder et ses coéquipiers seront automatiquement reversés en phase de groupes de la Ligue Europa, comme l'année dernière après la désillusion contre le Shakhtar Donetsk.

Le PSV, un adversaire connu et déjà en forme

L'adversaire qui se dresse sur leur route est bien connu des Monégasques. Les joueurs de la principauté ont récemment croisé le fer avec les Néerlandais, lors de la phase de groupes de la dernière Ligue Europa. Vainqueurs au Philips Stadion (2-1) et accrochés à domicile (0-0), ils avaient trouvé la recette pour ne pas céder. "Il faudra remettre les mêmes ingrédients pour réitérer ce genre de performances", a approuvé Axel Disasi en conférence de presse.

De son côté, le PSV s'est préparé de la meilleure des manières pour la rencontre en décrochant la Supercoupe des Pays-Bas contre l'Ajax (5-3), samedi. Portée notamment par le jeune transfuge parisien Xavi Simons et le Néerlandais Guus Til, l'équipe de Ruud van Nistelrooy, arrivé sur le banc voilà quelques semaines, semble particulièrement bien armée offensivement. La défense monégasque est prévenue.