"Mbappé doit encore progresser devant le but" : les supporters du Bayern Munich boivent du petit lait après leur victoire en Ligue des champions

Le Bayern Munich va pouvoir ajouter un nouveau trophée dans ses vitrines déjà bien garnies. Pour la 6e fois de son histoire, le club de football bavarois a remporté la Ligue des champions face au PSG dimanche 23 août. Les supporters allemands sont aux anges.

À Munich, c'est une forêt de maillots rouges, des supporters qui exultent, chantent et se congratulent. En raison du coronavirus les supporters du Bayern Munich ont suivi chez eux ou dans des cafés la finale de la Ligue des champions. Le match, remporté par les Allemands, se jouait à huis clos à Lisbonne dimanche 23 août.

"C'est le deuxième plus beau jour de ma vie, confie un inconditionnel du club bavarois, le plus beau jour de ma vie, c'était lors de la première victoire en finale de Ligue des champions que j'ai vécue au stade. Là c'est la deuxième. Il n'y a pas de joueur qui a fait la différence, c'était tous les joueurs ensemble. C'était tout le collectif."

Le Bayern est en ce moment la meilleure équipe d'Europe.Marcus, supporter bavaroisà franceinfo

Pour le club bavarois c'est un 6e titre dans la compétition, le deuxième doublé championnat allemand et Ligue des champions. Mais Michel, supporter de Munich, n'est toujours pas rassasié : "C'est absolument mérité parce que le Bayern est en ce moment la meilleure équipe d'Europe. On est heureux que la coupe soit de retour à Munich. On écrit une nouvelle page de notre histoire. C'est exceptionnel. Chaque année, le Bayern est un prétendant à la victoire et ça nous rend très fiers."

Pour Julian, 29 ans, ce sont les valeurs du club qui font aussi son succès : "Cela tient à l'histoire et à nos joueurs qui évoluent avec un état d'esprit collectif. La tradition familiale du club joue un rôle aussi. On est supporters de père en fils. Mon père était supporter, mon grand-père aussi et sans doute que mon arrière-grand-père également."

Le PSG ne leur a finalement pas fait peur

Les Munichois, qui redoutaient la confrontation avec Paris, avaient pronostiqué une simple victoire 1 à 0. Neymar et Mbappé, les deux joueurs du PSG qui effrayaient le plus les supporters bavarois, n'auront finalement pas fait trembler la défense du Bayern. Marcus, supporter de Munich, y voit deux raisons. L'expérience du gardien allemand Manuel Neuer, mais aussi le manque d'efficacité du duo d'attaquants parisiens : "J'attendais beaucoup mieux de la part de Neymar et je l'ai vu souvent par terre. Il n'a pas apporté la puissance à laquelle je m'attendais. Pour Mbappé c'est pareil. Il est super rapide, mais devant le but, il a échoué deux ou trois fois devant Neuer. Ce n'est pas un joueur exceptionnel. Il doit encore progresser devant le but."

Cette année, le Bayern aura réussi l'exploit de remporter ses onze matchs de Ligue des champions. Le club bavarois est désormais invaincu depuis 30 rencontres.