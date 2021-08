Mbappé au Real Madrid : le Paris Saint-Germain toujours pas satisfait par l'offre à 180 millions d'euros, aucune discussion n'a eu lieu ce vendredi

Le Paris Saint-Germain n'est toujours pas satisfait par l'offre à 180 millions d'euros formulée par le Real Madrid pour s'offrir la star parisienne Kylian Mbappé, a appris ce vendredi soir France Bleu Paris de source proche du dossier.

Il n'y a eu aucune discussion et négociation ce vendredi entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sur cette offre formulée ce jeudi soir par le club madrilène. Selon les informations de France Bleu Paris, le club de la capitale ne serait pas prêt à entamer une discussion pour une offre en-dessous de 200 millions d'euros.

Si je comprends la sortie de Leonardo. On est tjrs sur la même situation depuis 48h = l'offre a changé mais elle est tjrs insuffisante donc rien ne bouge... Et selon nos infos @francebleuparis à 19h ce vendredi toujours aucune discussion, ni négo entre les 2 clubs #francebleupsg https://t.co/5vrrdcTkcA — Bruno Salomon ⚽ (@bruno_salomon) August 27, 2021

Plus tôt dans la semaine, la Maison Blanche avait formulé une première proposition à hauteur de 160 millions d'euros au Paris Saint-Germain, qui n'avait pas donné suite, le directeur sportif Leonardo la jugeant "insuffisante". Le buteur parisien, meilleur buteur du club en Ligue 1 et en Ligue des champions la saison dernière, n'a plus qu'un an de contrat.

"Pour Kylian, notre position n'a pas changé. Tout le monde le sait, lui le sait. Notre position est très claire et très honnête", déclarait, jeudi en fin d'après-midi, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, en marge du tirage au sort des phases de poule de la C1.