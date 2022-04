Manchester City-Real Madrid : les Cityzens sortent vainqueurs d'un match complètement fou

"Le principe du football est de marquer au moins un but de plus que l’adversaire, peu importe le nombre de buts encaissés". Dans un match époustouflant face au Real Madrid, Manchester City a fait sienne la maxime de Johan Cruyff. Les Cityzens ont pris un maigre avantage en vue d'une qualification, mardi 26 avril, en demi-finale aller de la Ligue des champions, grâce à leur victoire 4-3 contre les Madrilènes, à l’Etihad Stadium. Brillants offensivement, les hommes de Pep Guardiola ont aussi péché défensivement et laissent le Real Madrid de Karim Benzema en vie, avec seulement un but de retard, avant le match retour.