Ligue des champions : surnommé "Kvaradona", un duo brillant avec Osimhen... Trois choses à savoir sur Khvicha Kvaratskhelia, le Géorgien qui rend Naples fou

Khvicha Kvaratskhelia est l'un des principaux moteurs de la superbe saison de Naples, qui affronte l'Eintracht Francfort en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, mardi.

Il fallait être un fin connaisseur du football de l'Europe de l'Est, ou un habitué du jeu vidéo Football manager, pour avoir senti arriver un tel phénomène. Khvicha Kvaratskhelia, au patronyme facile à écorcher venant de Géorgie, nation pas référencée comme pourvoyeuse de talents, n'avait pas un état civil des plus aisés pour rester dans les mémoires. L'attaquant aurait pu ne demeurer qu'une jeune pépite pour fins limiers du ballon rond. Le voilà désormais un des hommes à suivre du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre son club, Naples, et l'Eintracht Francfort, mardi 21 février.

Surnommé "Kvaradona" à Naples

Chez les Napolitains, le Géorgien de 22 ans s’est vite fait un surnom évocateur. On ne parle plus que de "Kvaradona", par sa capacité à faire des différences ballon au pied, tout en technique, à l'image de l'idole immortelle du peuple napolitain, Diego Maradona. "C’est une grande responsabilité d’être mentionné dans la même phrase que lui, expliquait l'intéressé lors de sa présentation. Je ne peux pas me rapprocher de Maradona, mais je donnerai tout pour être un grand joueur de ce club."

Khvicha Kvaratskhelia est d'une espèce à part, celle des artistes capables de tout et imprévisibles. C'est génial, souvent, et décisif, fréquemment. "Il est unique dans ses dribbles et dans son toucher de balle, et c'est difficile de défendre comme lui. Il est exceptionnel et aura un grand avenir", louait son entraîneur Luciano Spalletti.

Loin des projecteurs avant l'été dernier

La guerre menée en Ukraine par la Russie aurait pu marquer un stop à sa carrière. Peu présente sur la carte des recruteurs, la Géorgie est vite devenue trop petite pour son talent. Il se révèle alors au Rubin Kazan, dans le championnat russe, où il est élu meilleur espoir en 2020 et 2021, avant que la guerre n'éclate.

Les joueurs des championnats russes et ukrainiens pouvant se libérer de leur contrat en raison du contexte géopolitique, et faute de prétendants pour s'adjuger ses services, Khvicha Kvaratskhelia est contraint de revenir quelques mois dans son pays natal, au Dinamo Batumi. En moins de quatre mois, il marque huit buts et délivre deux passes décisives en 11 matchs. Ce qui semblait être un pas de recul va en réalité lui permettre de mieux s'envoler. Naples est séduit.

Une paire indéboulonnable avec Victor Osimhen

Avec Naples, Khvicha Kvaratskhelia trouve une terre accueillante et un coéquipier idéal. Avec neuf passes décisives et 10 buts inscrits en championnat, il est le meilleur passeur d'Italie et le quatrième meilleur buteur, à huit longueurs de son coéquipier Victor Osimhen. Six de ses neuf passes ont été transmises à l'ancien attaquant de Lille, devenu plus efficace encore avec le Géorgien.

Porté par cette paire infernale à l'origine de 40 des 56 buts inscrits en championnat, le club caracole en tête de Serie A avec 15 points d'avance sur l'Inter. Sur la scène européenne, Naples a remporté cinq de ses six matchs en phase de groupes, et terminé devant Liverpool, finaliste de la dernière édition. Khvicha Kvaratskhelia, auteur de deux buts et trois passes décisives en C1, et Victor Osimhen vont découvrir la phase finale de C1 sur la pelouse de Francfort mardi. L'occasion de s'imposer un peu plus sur le devant de la scène européenne.