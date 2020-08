Ligue des champions : selon les supporters du Bayern, le meilleur atout du PSG est allemand et s'appelle Thomas Tuchel

Deux joueurs du PSG seront particulièrement surveillés par le Bayern Munich : Neymar et Mbappé. Mais les fans se méfient aussi tout particulièrement d’un homme sur le banc : Thomas Tuchel, entraîneur du club parisien depuis 2018.

Certains supporteurs du Bayern auraient préféré affronter le PSG il y a trois ou quatre ans, quand Thomas Tuchel n'était pas encore aux commandes. Avec l'arrivée de l'entraîneur allemand, Paris a changé, disent-ils. Et c'est bien cette équipe qui défie le Bayern Munich, dimanche 23 août en finale de la Ligue des champions. Tuchel a réussi à créer un collectif, analyse Christian, maître-nageur près de Munich. "Thomas Tuchel est très méticuleux, très bien préparé et expérimenté. Il a eu quelques difficultés pendant un ou deux ans, mais désormais, il a stabilisé l'équipe. Il a réussi à faire jouer les deux superstars Neymar Mbappé avec le reste de l'équipe. Ce n'est plus chacun dans son coin."

C'est un sentiment partagé par Adrian. Ce fan du Bayern venu de Suisse estime que Thomas Tuchel a transmis sa culture du football aux joueurs parisiens. "Il a importé la mentalité allemande à Paris. Il leur a fait comprendre que pour gagner, il faut jouer en équipe et collectivement, et pas de manière individuelle. Désormais, c'est l'une des forces de Paris, qui peut aussi s'appuyer sur des joueurs capables de faire la différence à eux seuls."

"S'il n'était pas parti, il serait aujourd'hui l'entraîneur du Bayern"

Là où, il y a quelques années, les supporteurs de Munich auraient pronostiqué une victoire facile pour leur équipe, ils s'attendent aujourd'hui à un match serré. Franck, qui travaille dans la communication, rêve évidemment d'une victoire du Bayern. Mais avec le Paris Saint-Germain de Tuchel, la tâche ne sera pas aisée, dit-il. "Ce qui est dangereux pour le Bayern, c'est que devant, ils sont très rapides. Si Paris prend le dessus et parvient à donner le rythme, ce sera compliqué pour le Bayern. S'ils veulent l'emporter, le Bayern doit gagner le milieu de terrain et priver de ballon Neymar et Mbappé."

En Allemagne, où il a entraîné Stuttgart, Mayence, Dortmund notamment, Tuchel a aussi laissé un sentiment mitigé. Son tempérament volcanique et ses méthodes d'entraînement ont pu dérouter les supporters. Mais Roland, un Munichois, considère que le technicien a gagné une réputation de "génie tactique". "Tuchel est un bon entraîneur. D'ailleurs, s'il n'était pas parti en France, il serait aujourd'hui l'entraîneur du Bayern. Mais à lui seul, l'entraîneur ne suffit pas à gagner un match. C'est comme l'argent..." Mais Thomas Tuchel n'est pas seul. Il y a aussi Neymar et Mbappé. Les trois hommes représentent les armes tactiques et offensives du Paris Saint-Germain. Ce sont eux que les supporteurs du Bayern craignent le plus.