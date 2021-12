Ligue des champions : quels adversaires potentiels pour le PSG et Lille en huitièmes de finale ?

Avec la qualification de Lille entérinée mercredi 8 décembre, le championnat de France a vu ses représentants passer l'obstacle de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le LOSC et le Paris Saint-Germain seront à l'affiche des huitièmes de finale de la compétition. S'il faudra attendre fin février pour les voir se jeter à nouveau dans l'arène, l'excitation montera d'un cran lundi 13 décembre, à l'occasion du tirage au sort en Suisse.

Lorsque l'identité des adversaires des deux derniers champions de France sera dévoilée, ces derniers pourront commencer à envisager leur plan de bataille. Une chose est sûre, la suite de l'aventure risque d'être bien plus corsée pour le PSG. Le club de la capitale figurera dans le chapeau des deuxièmes de groupe et ne pourra donc affronter qu'un premier.

Du lourd pour Paris, deux cadors à éviter pour Lille

Six options se présenteront à lui dans la mesure où il ne pourra pas retrouver Lille – représentant français – ni Manchester City – déjà affronté en phase de groupes. Paris retrouvera soit Liverpool, l'Ajax Amsterdam, le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester United ou la Juventus Turin. Les trois premiers ont réalisé un sans faute avec six victoires en six matches lors de la phase de groupes et les trois autres font aussi partie du gratin de la scène européenne, même si la Juve semble légèrement plus prenable sur le papier.

La situation est un peu plus favorable pour Lille qui bénéficiera de son statut de premier de groupe. Le club nordiste souhaitera sans doute éviter deux équipes plus que les autres : le tenant du titre Chelsea et l'Atlético de Madrid. Les autres adversaires potentiels sont le Sporting Portugal, l'Inter, Benfica et le vainqueur du duel Villarreal-Atalanta (reporté à jeudi).

ℹ️ Champions League round of 16 (so far)...

Who's going all the way?#UCL pic.twitter.com/H8YtZdMSg4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

Un tirage clément sera bon à prendre pour une équipe qui n'a jamais été plus loin que ce stade des huitièmes, atteint pour la dernière fois en 2006-2007 face à Manchester United.