Ligue des champions : quatre ans après, le FC Barcelone retrouve les quarts de finale après un duel âpre avec Naples

Le retour d'un géant ? Absent des quarts de finale de la Ligue des champions depuis quatre saisons, le FC Barcelone s'est rassuré ce mardi 12 mars en s'offrant une victoire 3-1 face à Naples lors du huitième de finale retour de Ligue des champions. À l'aller, les hommes de Xavi n'avaient pas fait mieux qu'un nul (1-1) et jouaient donc leur destin européen sur ce match dans un stade de Montjuic plein à craquer.

Un succès poussif, à l'image des dernières rencontres du géant catalan. Si les Blaugranas se sont mis à l’abri sur deux belles réalisations coup sur coup - de Fermin Lopez, servi en retrait par Robert Lewandowski (1-0, 15e), puis de Joao Cancelo suivant une frappe écrasée sur le poteau du Brésilien (2-0, 17e) - le Napoli a su relancer la partie avant la pause sur une erreur défensive barcelonaise conclue par Amir Rrahmani (2-1, 30e). En toute fin de rencontre, le doyen du Barça Robert Lewandowski a finalement offert un bol d'air aux siens servi par Ilkay Gündogan (3-1, 83e).

Une cure de jeunisme réussie

Le FC Barcelone doit pourtant beaucoup de son succès du jour aux plus jeunes de l'équipe, à l'œuvre dans sa surface de réparation comme Pau Cubarsi, défenseur central de 17 ans et 50 jours, ou dans le camp adverse, comme Lamine Yamal, ailier un peu plus connu de 16 ans et 243 jours. Le premier a terminé sa première titularisation en Ligue des champions avec le trophée d'homme du match, après avoir muselé Victor Osimhen (100% de duels gagnés) et distribué des caviars à la relance (9 passes en profondeur réussies sur 9).

🚨 Le Barça est la première équipe de l'histoire à aligner deux joueurs de moins de 18 ans lors d'un match de Ligue des Champions.



Lamine Yamal, 16 ans et 243 jours 💎

Pau Cubarsí, 17 ans et 50 jours 💎



Et quelle performance ! pic.twitter.com/NWQNE7mKdk — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) March 12, 2024

Le second a lui été de toutes les bonnes occasions que se sont procuré les Blaugranas en première période (1re, 3e, 10e, 40e) avant de connaître la même période de relâchement que le reste de l'équipe avant et après la mi-temps. Et de retrouver des couleurs à la fin signant un petit pont après avoir chuté et une frappe brossée s'écrasant juste derrière le second poteau d'Alex Meret (78e).

"On a une équipe très très jeune, a souri Jules Koundé au micro de Canal+, relégué au poste de latéral droit face à cette concurrence venue de la Masia. Lamine Yamal et Fermin Lopez nous apportent beaucoup. Comme Pau Cubarsi, qui a été impressionnant ce soir." Des signaux positifs qui font dire à Xavi en fin de match que sa formation a "démontré qu'elle était prête à concurrencer les autres équipes d'Europe". Rendez-vous vendredi pour connaître son adversaire des quarts de finale.