Ligue des Champions : "Peut-être la bonne année" pour le PSG, selon Gérard Houllier

Le Paris Saint-Germain entame mardi sa nouvelle campagne en Ligue des champions avec un déplacement à Liverpool. Pour l'entraîneur Gérard Houllier, les Parisiens ont "moins de pression cette année".

C'est le jour J pour le PSG. Les joueurs parisiens affrontent Liverpool mardi 18 septembre pour leur premier match de Ligue des champions cette saison. Sur franceinfo, l'ex entraîneur des deux équipes, Gérard Houllier, pronostique un bon parcours du Paris Saint-Germain dans la phase de poules.

franceinfo : Est-ce que ça peut être l'année du déclic pour le PSG ?

Gérard Houllier : Il y a moins de pression sur eux cette année en tout cas. Peut-être qu'on considère qu'il y a eu trop d'échecs avant et qu'on se dit "on verra bien". Au final, paradoxalement, c'est peut-être la bonne année, l'année où on ne s'y attend pas. Le PSG tourne bien en championnat, 5 victoires sur 5 matchs. Liverpool aussi d'ailleurs. Mais surtout, je pense que l'équipe a acquis de l'expérience à travers les précédentes campagnes européennes ces dernières années. Cela peut les aider cette année. Le résultat de ce soir ne sera pas déterminant, on est encore dans la phase de poules. Au final, je pense que les deux clubs vont se qualifier.

Les Parisiens vont devoir gérer l'antre bouillante d'Anfield, avec un public très chaud. Est-ce compliqué à gérer ?

En tout cas, j'ai connu peu de gens qui n'ont pas été sensibles à cette ambiance, à l'hymne de l'équipe [You'll never walk alone]. Certes le public est chaud mais connaisseur et pas agressif. Les supporters sont capables d'applaudir une passe en retrait par exemple. Il y a une vraie communion entre les joueurs de Liverpool et leur public. C'est un club qui a souffert, qui a eu beaucoup de tragédies, ce qui doit jouer.

Quel est votre pronostic ?

Je penche pour un match nul avec des buts. Les deux clubs ont des attaquants très efficaces. Ce sera dur d'aller gagner là-bas. Le PSG a joué une fois à Liverpool, en 1997. Le club avait perdu 2-0 (après avoir gagné 3-0 à l'aller) et s'était qualifié ensuite pour la finale.