Ligue des champions : le PSG, pas verni par le tirage au sort, affrontera le Bayern Munich en huitièmes de finale

Ce qui devait arriver arriva. Le Paris Saint-Germain devra affronter à la fin de l'hiver le Bayern Munich, l'un des favoris de la Ligue des champions cette saison, comme l'a dévoilé le tirage au sort des huitièmes de finale de la compétition, qui s'est tenu lundi 7 novembre à Nyon (Suisse). Le club de la capitale a pâti de sa position dans le chapeau 2 pour ce tirage et pourra une nouvelle fois se mordre les doigts d'avoir perdu la place de leader de sa poule lors de la dernière journée de la phase de groupes, mercredi dernier, au profit du Benfica Lisbonne.

Les probabilités avaient annoncé que le PSG avait le plus de chance de tomber sur le Bayern Munich (19,46%), alors que le club bavarois craignait de croiser Liverpool (37,12%). Le destin, qui martyrise Paris depuis plusieurs saisons en Ligue des champions, est toujours aussi taquin avec le club de la capitale, qui retrouve donc un club qu’il a affronté plusieurs fois ces dernières saisons.

Le PSG en garde un très mauvais souvenir. Celui d'une finale perdue dans le huis clos du stade de la Luz de Benfica (0-1), à l’été 2020, lors du Final 8 qui avait succédé le confinement lié à la pandémie de Covid-19. Mais plus récemment, Paris avait pris sa revanche face au Bayern, en l’éliminant la saison suivante en quarts de finale (3-2, 0-1), en allant notamment s’imposer au match aller à Munich, grâce à un grand Kylian Mbappé.

La Coupe du monde rebattra les cartes

Cette saison, l’histoire sera bien différente. D’abord parce que le PSG évoluera à domicile au match aller. Un désavantage certain, que les Parisiens mesurent déjà bien. Le souvenir amer de l’élimination face au Real Madrid (1-0, 1-3) à l'extérieur au retour, l’an dernier, en huitièmes de finale, est dans toutes les têtes. Mais aussi et parce qu’entre le tirage au sort de lundi, et les huitièmes de finale de la fin de l’hiver (matchs aller les 14-15 et 21-22 février, matchs retour les 7-8 et 15-16 mars), aura lieu la Coupe du monde (20 novembre-19 décembre).

L’état de forme des joueurs et des équipes à la fin de l’hiver est donc encore une énigme et tout pourra arriver. Mais à ce stade de la saison, le constat est le suivant : le Bayern Munich est l’un des favoris à la victoire finale en Ligue des champions. Leader de Bundesliga, le club bavarois a écrasé sa poule, avec six victoires en six matchs, dans un groupe où se trouvaient tout de même l’Inter Milan et le FC Barcelone.

"Prendre sa revanche" de 2020

Le PSG, de son côté, aura du temps pour travailler alors que le club a encore démontré quelques faiblesses en ce début de saison. Et il devra surtout compter sur ses individualités (Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé) pour espérer se qualifier. "Ils ont des joueurs incroyables. C’est difficile de dire qui sera favori. Ça sera du 50-50", a annoncé Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich. "Ce n’est pas tout de suite, donc c’est difficile de dire dans quel état d’esprit les joueurs seront", a de son côté assuré Oliver Kahn, président du club bavarois.

Luis Campos, conseiller sportif du PSG, a réagi au tirage au sort en précisant que "beaucoup de joueurs de Paris ont disputé la finale [de 2020] et ils ont l’opportunité de prendre leur revanche. Et de montrer qu’on n’a pas seulement de la qualité individuelle, mais aussi une grande équipe". Pour sa première saison au sein du club parisien, le dirigeant portugais vient de vivre en une semaine deux mésaventures auxquelles est habitué le PSG en C1. À la fin de l’hiver, Paris aura à cœur de faire taire le destin, pour se rapprocher de la première Ligue des champions de son histoire.