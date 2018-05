Ligue des champions : malgré sa défaite (4-2) contre l'AS Roma, Liverpool rejoint le Real Madrid en finale

Déjà très handicapés après leur défaite (3-0) à Liverpool, la semaine dernière, les Romains n'ont pas réussi à réaliser l'exploit.

La "Romanada" n'a pas eu lieu. Liverpool file rejoindre le Real Madrid en finale de la Ligue des champions malgré une défaite (4-2) face à l'AS Roma, mercredi 2 mai, au Stadio Olimpico. Battus 3-0 au match aller, les Romains n'ont pas réussi à reproduire l'exploit qu'ils avaient réalisé à Barcelone, quelques semaines plus tôt (1-4 au match aller, 3-0 au match retour).

Très offensifs, les Reds sont rentrés très rapidement dans le match et ont ouvert le score grâce à Sadio Mané à la 10e minute. Mais, cinq minutes plus tard, à cause d'un dégagement qui lui est arrivé en pleine tête, le Liverpuldien James Milner a marqué contre son camp.

Les buts des deux équipes se sont suivis tout au long du match. L'Anglais Georginio Wijnaldum a marqué à la 25e, suivi par l'Italien Dzeko qui est revenu au score (2-2) pour l'AS Roma. Nainggolan a offert les troisième et quatrième buts à son équipe, mais ce n'était pas suffisant pour permettre aux Romains de se qualifier.