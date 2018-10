Ligue des champions : Lyon concède le match nul dans les arrêts de jeu face à Hoffenheim (3-3)

Menés 2-1 par les Allemands, les Lyonnais ont su trouver les ressources pour s'imposer sur le fil.

Un match nul spectaculaire. L'Olympique Lyonnais a été tenu en échec, mardi 23 octobre, sur le terrain d'Hoffenheim en Ligue des champions (3-3). Menés au score 2-1 jusqu'à l'heure de jeu, les joueurs rhodaniens avaient pourtant réussi à renverser le match grâce à deux buts de Tanguy Ndombélé et Memphis Depay. Mais les Allemands ont égalisé à la 92e minute par Joelinton.

Tout avait bien commencé dans ce match pour l'OL, avec l'ouverture du score à la 27e minute par Bertrand Traoré. Mais les Allemands avaient rapidement réagi, grâce à Kramaric, buteur à la 32e et à la 47e minute. Avec ce match nul, les Lyonnais laissent la première place du groupe à Manchester City, facile vainqueur du Chakhtior Donetsk (3-0). Mais ils conservent leur invicibilité et une avance nette (3 points) sur les Allemands et les Ukrainiens.