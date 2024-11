Ligue des champions : Lille enchaîne, le PSG s'enfonce, Mbappé se rate à nouveau avec le Real... Ce qu'il faut retenir de la 5e journée

A trois journées de la fin de la phase de ligue, Liverpool, avec cinq succès en autant de rencontres et 15 points au compteur, est devenu le premier qualifié, a minima, pour les barrages.

La cinquième journée de cette phase de ligue n'a pas été la plus clémente avec les clubs français. Les quatre représentants tricolores bouclent leur semaine avec trois défaites et une seule victoire, glanée par le Losc. Tout va bien pour Liverpool, moins pour le Real Madrid (24e), le PSG (25e) ou encore Manchester City (17e). Voilà ce qu'il faut retenir des matchs du mardi 26 et mercredi 27 novembre.

La magie continue d'opérer pour Lille, mais plus pour Monaco et Brest

Le Real Madrid, l'Atlético et désormais Bologne. Le Losc a décroché sa 3e victoire de la saison en Ligue des champions, en Italie. Dominateurs, les joueurs de Bruno Genesio ont été portés par le jeune milieu Ngal'ayel Mukau, auteur d'un doublé (44e, 66e). Surtout, ils ont trouvé les ressources pour rebondir rapidement après l'égalisation de Bologne par Jhon Lucumi à l'heure de jeu.

Lille compte désormais 10 points. Le club nordiste revient à hauteur de l'AS Monaco et de Brest, redescendus sur terre de leur côté. Les Monégasques se sont sabordés alors qu'ils avaient parfaitement lancé leur match contre Benfica (défaite 3-2 à dix contre onze), quand les Brestois n'ont pas pu faire grand-chose, mardi, face au Barça (0-3), qui s'affirme parmi les meilleures équipes du moment.

Paris loin du compte et virtuellement éliminé

Cinquième match et troisième défaite pour le club de la capitale dans cette Ligue des champions. Avec une 25e place au classement, la première non-qualificative pour les barrages. Face au Bayern Munich, les joueurs de Luis Enrique, dominés et peu inspirés, ont été logiquement battus (0-1), mardi. Il y a trois semaines, le technicien espagnol avait reconnu que la situation devenait inquiétante, dans la foulée de la défaite contre l'Atlético de Madrid (1-2). Ce soir-là, le PSG avait manqué d'efficacité et s'était incliné contre le cours du jeu.

Contre le Bayern, la marche était tout simplement trop haute. Le défenseur Min-Jae Kim a inscrit l'unique but de la rencontre sur corner (38e), profitant d'une faute de main de Matvey Safonov, titulaire inhabituel dans les buts. Si Paris s'est procuré des occasions, peu d'entre elles ont fait courir un réel danger sur le but de Manuel Neuer. On retiendra surtout l'expulsion évitable d'Ousmane Dembélé juste avant l'heure de jeu pour un deuxième carton jaune (56e).

Il reste trois matchs au club de la capitale pour espérer faire partie du Top 24 et s'ouvrir les portes des barrages. Le prochain rendez-vous est fixé à Salzbourg, en Autriche, dans deux semaines.

Liverpool domine le Real, Mbappé manque un pénalty

Le choc de cette journée était sans conteste Liverpool-Real Madrid. La redite des finales 2018 et 2022 a tourné en faveur des Reds. Dominateurs dans leur antre, ils ont fait la différence grâce à un but d'Alexis Mac Allister, dont la frappe croisée est venue conclure un joli une-deux dans la surface (52e). Les Madrilènes ont eu l'occasion d'égaliser dans la foulée, mais Kylian Mbappé a vu son pénalty détourné par Caiomhin Kelleher (61e).

S'il n'est pas la seule star à avoir échoué dans cet exercice (Mohamed Salah a manqué le cadre à la 69e), l'international français a encore beaucoup de travail pour faire taire ses détracteurs. Il enchaîne un quatrième match sans marquer en Ligue des champions et porte sa disette à 348 minutes dans la compétition. Au grand bonheur de Liverpool, qui s'est finalement imposé 2-0 en faisant le break par Cody Gakpo (77e). Leader invaincu de cette phase de ligue avec 15 points, le club anglais est le premier club assuré mathématiquement de disputer au moins les barrages. Seuls l'Inter et l'Atalanta n'ont pas connu la moindre défaite, comme les Reds.