Ligue des champions : Lille contre Lugano ou Fenerbahçe au 3e tour qualificatif

La course à la Coupe d'Europe est lancée. Lille affrontera Lugano (Suisse) ou Fenerbahçe (Turquie) au troisième tour préliminaire des qualifications pour la Ligue des champions, avant d'éventuels barrages, a révélé le tirage au sort effectué lundi 22 juillet à Nyon (Suisse) au siège de l'UEFA. Le Losc, qui a terminé 4e de la dernière saison de Ligue 1, a déjà battu Fenerbahçe en 16e de finale de la Ligue Europa 2009-2010 (2-1, 1-1), mais n'a jamais rencontré Lugano.

Le vainqueur de l'affrontement entre le club stambouliote et le club suisse défiera Lille le 6 ou 7 août (aller) au stade du Hainaut à Valenciennes, dans une rencontre déplacée en raison des Jeux olympiques, et le 13 août (retour). Si le club nordiste parvient à se qualifier au tour suivant, il disputera les barrages, dont les matchs allers se joueront les 20 et 21 août et les matchs retours les 27 et 28 août. Le tirage au sort de ce tour est programmé le 5 août. Une fois les derniers qualifiés connus à l'issue de ces barrages, le tirage au sort de la nouvelle formule de le Ligue des champions se tiendra le 29 août.