Ligue des champions : les Lyonnaises font craquer Rome en fin de match et se qualifient pour les quarts de finale

Victorieuses assez facilement de la Roma au match aller une semaine plus tôt (3-0), les Lyonnaises ont eu plus de mal à disposer des Romaines que le score ne le reflète (4-1), mercredi 20 novembre au Groupama Stadium. Les changements ont apporté plus de dynamisme à la rencontre avec des buts notamment des entrantes Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer.

Dans un match plus équilibré qu’à l’aller, les Lyonnaises ont mis du temps à trouver la faille dans la défense romaine. Face à un adversaire à leur portée, elles ont longtemps été trop brouillonnes offensivement, à l’image de Melchie Dumornay et Tabitha Chawinga. Et contre le cours du jeu, c’est la Roma, jusque-là inoffensive, qui a inscrit le premier but de la rencontre grâce à Giulia Dragoni (74e). Les Romaines pensaient alors avoir fait le plus dur, mais elles avaient juste sonné le réveil lyonnais.

16e quarts de finale en Ligue des champions pour Lyon

L’OL ne s’était pas alors procuré beaucoup de coups de pied arrêtés, l’un de ses points forts, et a réagi instantanément, sur corner, avec l’égalisation de Kadidiatou Diani (77e) après un cafouillage dans la surface. L’attaquante française, entrée en jeu, a même signé un doublé deux minutes plus tard, de nouveau sur corner, mal repoussé (79e). Sur l’un de ses premiers ballons, Eugénie Le Sommer mettra ensuite les Lyonnaises à l’abri (89e) avant un dernier but de Wendie Renard sur corner, un classique (90e+2). Lyon se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions pour la 16e fois de son histoire, alors qu’il reste deux matchs à jouer contre Wolfsburg et Galatasaray en phase de groupes.