Ligue des champions : les Lyonnaises affronteront Chelsea en quarts de finale, le PSG défiera Wolfsburg

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions féminine s'est déroulé vendredi.

L'Olympique lyonnais et le Paris Saint-Germain sont fixés. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions féminine s'est déroulé, vendredi 10 février. En terminant deuxième de leur poule, les deux équipes savaient d'ores et déjà qu'elles se frotteraient à des cadors européens.

Les Lyonnaises, tenantes du titre, qui n'ont perdu qu'une seule fois cette saison sur la scène européenne, face à Arsenal (1-5), ont hérité des Blues de Chelsea. Les Londoniennes, têtes de série, qui évoluaient dans le même groupe que le PSG, sont invaincues dans la phase de poules. Le vainqueur de cette confrontation sera opposé en demi-finale au gagnant du match opposant l'AS Rome à Barcelone.

En ce qui concerne les Parisiennes, battues à deux reprises par Chelsea en phase de poules, elles défieront Wolfsburg, leader du championnat d'Allemagne sans avoir connu le moindre revers depuis le début de la saison. Le vainqueur défiera en demi-finale soit le Bayern Munich, soit Arsenal.

Les deux équipes françaises pourraient se retrouver en finale. Les matchs aller auront lieu les mardi 21 et le mercredi 22 mars, alors que les rencontres retour se tiendront le mardi 28 et le mercredi 29 mars.

Le tirage au sort complet des quarts de finale

Bayern Munich (ALL) - Arsenal (ANG)

Olympique lyonnais (FRA) - Chelsea (ANG)

AS Rome (ITA) - Barcelone (ESP)

Paris Saint-Germain (FRA) - Wolfsburg (ALL)