Ligue des champions : les incidents du Stade de France déclenchent la colère des Anglais

La presse britannique s'interroge sur la désorganisation française aux abords du Stade de France (Seine-Saint-Denis) à l'occasion de la finale de la Ligue des champions, samedi 28 juin. Le tabloïd The Sun a rebaptisé l'enceinte sportive, dimanche, le "Stade de Farce" et évoqué un "carnage". Quant au Daily Telegraph, il s'indigne que la police française ait utilisé des gaz lacrymogènes contre des supporters.



Le Royaume-Uni indigné par "le comportement agressif des forces de l'ordre"

Le journaliste Matthieu Boisseau, en direct depuis Londres (Royaume-Uni), rappelle toutefois que "l'Angleterre connait elle aussi régulièrement des problèmes de sécurité avec ses supporters [et] dans les stades". Cependant, au sujet des événements survenus samedi soir, "de ce côté de la Manche, on estime que la responsabilité porte sur la désorganisation française, et sur le comportement agressif des forces de l'ordre", rapporte le journaliste. Le club de Liverpool et le gouvernement britannique ont demandé l'ouverture d'une enquête.