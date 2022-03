Ligue des champions : les chocs Chelsea-Real Madrid et Manchester City-Atlético Madrid au programme des quarts de finale

Les affiches sont désormais connues. Et elles n'ont pas déçu avec cet énorme choc attendu entre Chelsea, tombeur de Lille, et le Real Madrid, bourreau du PSG au tour précédent. Les quarts de finale de Ligue des champions devraient encore une fois réserver leur lot de suspense et de spectacle avec cette autre affiche opposant Manchester City à l'Atlético de Madrid. Les autres rencontres mettront aux prises Villareal au Bayern Munich et Benfica à Liverpool.

En demi-finales, le vainqueur de la rencontre entre Chelsea-Real Madrid affrontera celui de Manchester City-Atlético de Madrid.