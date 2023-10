Ligue des champions : Lens réalise l'exploit de faire tomber Arsenal à Bollaert et prend la tête de son groupe

Pour leur retour dans la compétition devant leur public après 21 ans d'absence, les Sang et Or ont délivré une prestation très solide, mardi, pour s'imposer face aux Anglais (2-1), grands favoris du groupe B.

C'est une nuit magique, de celle dont tous les supporters lensois avaient rêvé lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions cet été. Dans un stade Bollaert-Delélis à guichets fermés, face à une équipe d'Arsenal jusque-là invaincue depuis le début de la saison, les Sang et Or ont écrit, mardi 3 octobre, l'une des plus belles pages de leur histoire européenne en s'imposant contre les Anglais (2-1).

Fautif sur l'ouverture du score des Gunners par Gabriel Jesus (0-1, 14e), Adrien Thomasson s'est parfaitement rattrapé d'un but sublime dix minutes plus tard (1-1, 24e). Au retour des vestiaires, Brice Samba a maintenu les siens dans le match avec deux gros arrêts (48e, 66e), avant qu'Elye Wahi ne vienne donner l'avantage aux locaux (2-1, 69e) et concrétiser une montée en puissance des hommes de Franck Haise en fin de deuxième période. Un succès mérité et maîtrisé, qui va non seulement redistribuer les cartes dans ce groupe B mais sans aucun doute faire grandir les ambitions des vice-champions de France. Lens est provisoirement en tête après le nul entre le PSV Eindhoven et Séville (2-2).