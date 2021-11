Ligue des champions : Sporting Portugal, Real Madrid et Inter qualifiés, Haller et Nkunku inarrêtables… Ce qu’il faut retenir des autres matchs de mercredi

Les clubs engagés en Ligue des champions attaquent le sprint final en phase de groupes, avec la 5e journée qui s'est achevée mercredi 24 novembre. Après la victoire de Lille, mardi, face à Salzbourg, le PSG s'est incliné sur la pelouse de Manchester City (2-1). Les Parisiens profitent toutefois de la défaite de Bruges pour se qualifier. L'Inter Milan et le Sporting Portugal valident également leur ticket pour les huitièmes de finale. Onze équipes sont d'ores et déjà qualifiées. Le Borussia Dortmund et le Sheriff Tiraspol seront reversés en Ligue Europa.

Groupe A : Christopher Nkunku et Leipzig font couler Bruges

Dans l'autre rencontre du groupe A, la défaite de Bruges face à Leipzig fait les affaires du Paris Saint-Germain, qualifié. Les Belges se sont inclinés 0-5 face aux Allemands, à domicile, avec notamment un doublé de Christopher Nkunku, qui compte désormais sept réalisations cette saison en Ligue des champions. Le Français inscrit là ses douzième et treizième buts de la saison toutes compétitions confondues. Grâce à cette victoire, Leipzig peut encore accrocher la Ligue Europa : le club allemand est à égalité de points avec son adversaire du soir (4). Cette troisième place sera le seul enjeu de la dernière journée dans le groupe A.

12 - Christopher Nkunku a marqué 12 buts en 19 matches toutes compétitions confondues en 2021/22, c'est autant que lors de ses 84 premiers matches pour Leipzig lors de ses 2 premières saisons. Révélation. #CLURBL pic.twitter.com/X9ZSsOu3to — OptaJean (@OptaJean) November 24, 2021

Groupe B : Milan se replace dans la course

Après un nul et trois défaites, les Milanais ont remporté leur premier match de la saison en Ligue des champions sur la pelouse du Wanda Metropolitano face à l'Atlético de Madrid (0-1), grâce à un but de Junior Messias. Les Rossoneri profitent de la défaite de Porto à Liverpool (2-0) pour conserver un espoir de qualification. Loin derrière les Reds, qui ont remporté tous leurs matchs, les Portugais comptent cinq points tandis que l'Atlético et Milan en comptent quatre. La tâche ne sera pas simple pour les Milanais, puisqu'ils affronteront Liverpool lors de la dernière journée pendant que l'Atlético sera opposé à Porto.

Groupe C : le Sporting Portugal qualifié aux dépens du Borussia Dortmund

Pour la deuxième fois de son histoire, le Sporting Portugal se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Leoes se sont imposés, avec la manière, face au Borussia Dortmund (3-1) à Lisbonne, grâce à un doublé de Pedro Gonçalves et un but de Pedro Porro. Les Allemands seront reversés en Ligue Europa puisque les positions dans ce groupe ne bougeront plus.



Plus tôt dans la soirée, l'Ajax Amsterdam, premier du groupe, avait remporté (2-1) son cinquième match en autant de rencontres en Ligue des champions cette saison. Sa victime du soir ? Le Besiktas, qui affiche un zéro pointé au classement. Malgré l'ouverture du score de l'ancien Lyonnais Rachid Ghezzal sur penalty, les Turcs ont été punis par Sébastien Haller, auteur d'un doublé. L'attaquant ivoirien rentre dans l'histoire de la compétition puisqu'il devient le premier joueurs à inscrire neuf buts lors de ses cinq premiers matchs en C1. L'Ajax a aussi pu compter sur le retour de son portier André Onana, après neuf mois de suspension pour dopage.

9 - Sébastien Haller is the first player in UEFA Champions League history to score nine goals in his first five appearances in the competition. Maestro. https://t.co/ReIMTrMuQ9 — OptaJohan (@OptaJohan) November 24, 2021

Groupe D : le Real Madrid et l'Inter Milan qualifiés, le Sheriff Tiraspol disputera la Ligue Europa

L'Inter Milan s'est imposé face au Shakhtar Donetsk grâce à un doublé d'Edin Dzeko (2-0). Les Ukrainiens, qui ne comptent qu'un point après cinq journées, sont éliminés de toutes compétitions européennes. Grâce à la victoire (3-0) du Real Madrid sur le terrain de Sheriff Tiraspol, avec un but de Karim Benzema, les Madrilènes se sont ouverts les portes des 8es de finale. Et ils ont aussi permis aux Milanais de les accompagner. Les Nerazzurri et les Madrilènes se disputeront la première place lors de la 6e journée au stade Santiago Bernabeu.