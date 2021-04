Ligue des champions : le Real Madrid et Chelsea se quittent dos à dos (1-1)

Après une première période de haute volée et un second acte beaucoup plus terne, le Real Madrid et Chelsea se sont quittés dos à dos dans cette demi-finale aller de Ligue des champions (1-1), mardi 27 avril. Sauvés par un Karim Benzema des grands soirs, les Madrilènes s’en sortent bien. En face, les Blues, auteurs d’un début de match impressionnant, peuvent nourrir quelques regrets mais sont en ballotage favorable avant le match retour chez eux, mercredi 5 mai.