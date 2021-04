Ligue des champions : le PSG va-t-il faire tomber le Bayern Munich, champion d'Europe en titre ? Suivez et commentez le quart de finale aller dans notre direct

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #FOOT

: Les supporters du PSG ont envoyé des messages aux joueurs via des banderoles installées dans des lieux iconiques de la capitale.

: 4-0 pour le Bayern...

: Je veux bien que Paris réitère son exploit d'un 4-1 à l'extérieur contre le Barca, mais je ne veux pas revivre le match retour ;)

: On part sur un 1-1, qui préserverait les séries en cours du PSG (toujours un but à l'extérieur) et du Bayern (invaincu)... ainsi que les chances du PSG au match retour ?!

: De nouveaux pronostics arrivent dans les commentaires du live (mon camarade Clément Parrot en avait livré quelques uns dans l'après-midi). Je vous donne le mien : succès 2-1 du PSG (oui, je crois à l'inconstance parisienne, dans le bon sens ce soir).

: Et non, match nul 3-3. Côté parisien, Colin Dagba, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, côté bavarois, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Kingsley Coman. N'oublions pas Bouna Sarr et Tanguy Kouassi sur le banc bavarois.

: N'y aurait il pas plus de français au Bayern qu'au PSG ?

: Petit point météo bavaroise : il fait 1°C à Munich, avec des averses de neige. Le mercure grimpera à 17°C samedi, signe que cette vague de froid sera de courte durée.

: Pour vous aider à faire votre pronostic, quelques chiffres : le Bayern est invaincu à domicile depuis le 30 novembre 2019, toutes compétitions confondues. Mais le PSG est solide à l'extérieur en Ligue des champions : il a inscrit au moins un but loin de ses bases à chaque match depuis cinq ans.

: Comme attendu, le Bayern Munich aligne l'ancien Parisien Eric Choupo-Moting à la pointe de l'attaque (vous sentez venir le retour de karma du joueur qui marque contre son ancien club qui l'a remercié comme un malpropre ?). A noter que le Bayern aligne trois joueurs français : Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sur les côtés de la défense, et Kingsley Coman sur l'aile de l'attaque.

: Deux grosses surprises dans la composition du PSG choisie par Mauricio Pochettino : Colin Dagba est préféré au très décevant et au très cher (37 millions d'euros d'indemnité de transfert) Tilo Kehrer, et sur l'aile gauche de l'attaque parisienne, Julian Draxler qui joue très peu avec le PSG est préféré au jeune Moïse Kean qui marchait sur l'eau contre le Barça, au match aller.

Le PSG va-t-il faire tomber le Bayern Munich, champion d'Europe en titre ce soir ? Suivez et commentez le quart de finale aller de la Ligue des champions dans ce direct avec Pierre Godon qui nous rejoint pour l'occasion.









: Bonsoir @Sanglier stressé, le score est pour l'instant de 1-0 pour Angers après un but de Vincent Manceau à la 25e minute. Je suis pour Sedan aussi donc je croise les doigts avec vous pour un but de dernière minute.

: Bonsoir. Un petit mot de la Coupe de France ? ⚽ Quel est le score entre Sedan et Angers ?

: Bonjour @Jerome. Beaucoup de mes collègues ont misé sur une victoire allemande face au PSG. A noter que Pierre Godon, qui suivra le match sur ce direct avec vous ce soir, a parié sur une victoire des Parisiens face au Bayern (). Je tente pour ma part le qui permettrait au PSG de conserver ses chances pour le match retour (oui je ne suis pas impartial).





: Bonjour Clément. Quel sont les pronostics de la rédaction pour le match de ldc ce soir ?

: Seulement sept mois après la finale perdue de Lisbonne (0-1), le Paris Saint-Germain retrouve le Bayern Munich en Ligue des champions, cette fois au stade des quarts de finale. Du contexte au format, en passant par les dynamiques des deux adversaires et les absences à déplorer, les paramètres ont considérablement changé depuis fin août, comme l'explique francetv sport.





: "Le PSG dépend beaucoup de deux individualités, le Bayern est une machine."



"Ce n'est pas une finale, c'est simplement un quart de finale. La route est encore longue pour gagner la Ligue des champions", prévient aussi Bixente Lizarazu, consultant de franceinfo, avant le match Bayern-PSG de ce soir.

: Il neige fortement en ce moment à Munich, en Allemagne, où le PSG se déplace ce soir pour son quart de finale aller de Ligue des champions. Mais que les supporters parisiens (dont je fais partie) se rassurent sur la tenue du match, le stade de l'Allianz Arena n'est pas concerné, selon les images fournies par le stade.

: Le PSG retrouve le Bayern Munich ce soir pour le match aller en Ligue des champions. Si la dernière confrontation date de la finale de la compétition l'an passé, ce n'est pas le seul duel marquant entre les deux clubs. Francetv sport revient sur leurs quatre rencontres les plus mémorables. (Antonio Borga / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP)

L'heure de la revanche pour le PSG. Le club parisien affronte ce soir (21 heures) le Bayern Munich en quarts de finale aller de la Ligue des champions, dans l'espoir de décrocher pour la première fois ce titre dont le Bayern l'a privé en août.