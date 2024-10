Ligue des champions : le PSG s’incline face à Arsenal et ne se rassure pas

Après leur victoire de justesse contre Gérone lors de la première journée, les Parisiens n’ont rien montré et ont été défaits par Arsenal, à Londres, mardi (2-0).

Coup d’arrêt pour le PSG. Invaincus depuis le début de la saison, sans toutefois convaincre dans le jeu, les Parisiens ont montré leurs limites actuelles pour leur premier vrai test, contre Arsenal, mardi 1er octobre. Les hommes de Luis Enrique n’ont pas converti leur possession de balle favorable en but et s’inclinent 2-0 avec des réalisations de Kai Havertz et Bukayo Saka sur lesquelles Gianluigi Donnarumma n’est pas exempt de tout reproche.

Pressé par Arsenal dans son camp dès l’entame de match, le PSG a rapidement été mis en danger par les Gunners. La sanction est venue de Kai Havertz, laissé seul par Willian Pacho pour reprendre un centre de Leandro Trossard, sur lequel Gianluigi Donnarumma a mal jugé la trajectoire du ballon et manqué sa sortie (20e). La réaction parisienne n’a été que trop timide et les Rouge et Bleu ont été dominés dans tous les secteurs du jeu en première période. Ils sont même rentrés aux vestiaires menés de deux buts, après une réalisation de Bukayo Saka sur coup franc (35e), sur laquelle le gardien italien du PSG n’est une nouvelle fois pas imparable.

Le PSG loin du niveau des cadors européens

Trop brouillons dans leurs passes, avec des transitions lentes, trop de touches de balles et peu d’appels tranchants, les Parisiens n’ont pas réussi à déstabiliser la défense d’Arsenal. Il y a certes eu un peu de mieux après l’heure de jeu, avec les entrées de Fabian Ruiz et Randal Kolo Muani, mais ces temps forts n’ont pas été récompensés, avec notamment le poteau trouvé par Joao Neves (66e). Une main de Riccardo Calafiori, dans sa surface, aurait aussi méritée d’être revisionnée par l’arbitre si ses assistants VAR l’avaient appelé (78e).

Les Gunners s’imposent donc contre une pâle équipe parisienne qui les a trop peu mis en danger et qui semble loin du niveau des cadors européens. Pour viser le top 8 qualificatif pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique devront se ressaisir et montrer un meilleur visage dès leur prochaine rencontre européenne contre le PSV Eindhoven, le 22 octobre.