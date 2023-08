Ligue des champions : le PSG hérite d'un groupe difficile avec Dortmund, l'AC Milan et Newcastle, Lens affrontera Arsenal

Le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions a été effectué jeudi à Monaco, et il n'a pas été clément du tout avec les deux clubs français.

Le PSG et Lens connaissent désormais leurs adversaires. Le tirage au sort des groupes de la prochaine Ligue des champions avait lieu jeudi 31 août, à Monaco. Sans l'Olympique de Marseille, éliminé par le Panathinaïkos au tour préliminaire, seuls deux clubs français étaient concernés par ce rendez-vous européen. Trente-deux équipes sont en lice pour soulever le plus prestigieux trophée du continent le 1er juin prochain à Wembley (Londres), et succéder à Manchester City, vainqueur pour la première fois de la Ligue des champions l'an passé.

Le PSG, champion de France en titre et placé dans le chapeau 1, a hérité d'un groupe F plus que relevé avec le Borussia Dortmund, vice-champion d'Allemagne, l'AC Milan d'Olivier Giroud et les Anglais de Newcastle. De son côté, le RC Lens figurait dans le quatrième chapeau, et se retrouve avec un groupe B très costaud également. Les Sang et or affronteront le FC Séville, Arsenal et le PSV Eindhoven. La première journée de cette phase de groupes se déroulera les 19 et 20 septembre.

Après le tirage au sort, le Norvégien Erling Haaland a été sacré joueur UEFA de l'année. La championne du monde espagnole Aitana Bonmati a quant à elle reçu le trophée de joueuse UEFA de l'année.

Les groupes :

Groupe A : Bayern Munich, Manchester United, FC Copenhague, Galatasaray.

Groupe B : FC Séville, Arsenal, PSV Eindhoven, RC Lens.

Groupe C : Naples, Real Madrid, SC Braga, Union Berlin.

Groupe D : Benfica, Inter Milan, RB Salzbourg, Real Sociedad.

Groupe E : Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio, Celtic.

Groupe F : PSG, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle.

Groupe G : Manchester City, RB Leipzig, Etoile Rouge de Belgrade, Young Boys Berne.

Groupe H : FC Barcelone, FC Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp.