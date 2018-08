Ligue des champions : le PSG avec Naples et Liverpool, Lyon avec Manchester City et Monaco avec Dortmund et l'Atlético

Lyon hérite d'un groupe à sa portée, mais Paris devra se méfier.

On connaît désormais les adversaires des clubs français en Ligue des champions. Le PSG retrouvera Naples, ancien club d'Edinson Cavani, et Liverpool, finaliste de la dernière édition. Ce sera rude pour Monaco, qui affrontera le Borussia Dortmund et l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, qui vient de remporter la Ligue Europa. Lyon est le club français le mieux loti : l'OL rencontrera Manchester City du coach espagnol Pep Guardiola, Donetsk et Hoffenheim, des adversaires à sa portée.

Groupe A : Atlético Madrid, Borussia Dortmund, AS Monaco, Bruges

Groupe B : FC Barcelone, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter Milan

Groupe C : Paris SG, Naples, Liverpool, Etoile Rouge de Belgrade

Groupe D : Lokomotiv Moscou, FC Porto, Schalke 04, Galatasaray

Groupe E : Bayern Munich, Benfica, AFC Ajax, AEK Athènes

Groupe F : Manchester City, Shakhtar Donetsk, Olympique Lyonnais, Hoffenheim

Groupe G : Real Madrid, AS Rome, CSKA Moscou, Viktoria Plzen

Groupe H : Juventus Turin, Manchester United, Valence CF, Young Boys Berne