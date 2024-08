Ligue des champions : le Losc arrache la victoire face à Fenerbahçe et prend une option pour la qualification en barrage

Une victoire in extremis face au nouveau club de José Mourinho. Lille a battu Fenerbahçe (2-1) dans les arrêts de jeu grâce à un but d'Edon Zhegrova, à Valenciennes, mardi 6 août, lors du troisième tour aller de qualification à la Ligue des champions. Au Stade du Hainaut, loin de leur antre de Pierre-Mauroy qui accueille cette semaine les tournois olympiques de handball, les Lillois ont été sauvés par leur ailier kosovar, entré en jeu à la 70e minute et auteur du but décisif (90e+1).

Avant cette étincelle, les Nordistes avaient rapidement trouvé la faille grâce à Tiago Santos (12e) avant l'égalisation d'Irfan Can Kahveci d'un coup franc (80e). Le nouvel entraîneur du Losc Bruno Genesio a opté pour une défense avec trois axiaux, seule nouveauté majeure d'un onze qui comptait dix joueurs déjà présents la saison dernière dont Jonathan David, qui pourrait partir, et Lucas Chevalier, rétabli de sa blessure à un ménisque. La recrue Thomas Meunier, ancien du PSG, était bien titulaire.

Un match retour annoncé compliqué en Turquie

Le Losc a souffert en deuxième période mais a montré une force de caractère dont il aura encore besoin le 13 août (19 heures), à Istanbul, dans une ambiance qui s'annonce bouillante. Si les Nordistes ne perdent pas, ils seront assurés de disputer le barrage d'accès à la Ligue des champions contre les Belges de l'Union Saint-Gilloise ou les Tchèques du Slavia Prague. Le match aller aura lieu à domicile le 20 ou 21 août, le retour le 27 ou 28.