Ligue des champions : l'Ajax Amsterdam élimine le Real Madrid, triple tenant du titre, dès les huitièmes de finale

Les Espagnols avaient remporté les éditions 2016, 2017 et 2018, sous les ordres de Zinédine Zidane.

Coup de tonnerre en Espagne. Après avoir remporté les trois dernières éditions de la Ligue des champions, le Real Madrid a été éliminé de la compétition dès les huitièmes de finale, mardi 5 mars, par l'Ajax Amsterdam. Karim Benzema et ses coéquipiers, qui s'étaient pourtant imposés 2-1 au match aller, se sont inclinés 4-1 sur leur pelouse au retour.

Sans Sergio Ramos, suspendu, les Madrilènes ont vécu une soirée cauchemardesque, encaissant deux buts dès les 20 premières minutes de jeu et perdant sur blessure leurs attaquants Lucas Vazquez et Vinicius Junior. Ils sont revenus à 3-1 à la 70e minute mais ont abandonné tout espoir deux minutes plus tard, sur un superbe coup-franc de Lasse Schöne pour l'Ajax.

Pour sa première saison depuis le départ de Zinédine Zidane et de Cristiano Ronaldo, voilà le Real Madrid exclu de la scène européenne par une équipe néerlandaise pleine de fougue. Déjà éliminé de la Coupe du Roi et distancé en championnat, il peut s'attendre à une fin d'année bien terne.