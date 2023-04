Ligue des champions : Karim Benzema et Vinicius, le duo chirurgical du Real Madrid compte terminer le travail contre Chelsea

Vainqueur 2-0 au match aller, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Chelsea en quart de finale retour de la Ligue des champions, mardi.

"Il joue contre nous". Se pensant à l’abri des caméras, Karim Benzema s'était énervé à propos de son coéquipier Vinicius Jr à la mi-temps d’un match de Ligue des champions contre Mönchengladbach en octobre 2020. Deux ans et demi plus tard, les deux hommes brillent ensemble dans cette compétition, et seront surveillés de près par les défenseurs de Chelsea, mardi 18 avril, en quart de finale retour. Les Madrilènes se sont imposés 2-0 à l’aller et comptent notamment sur leurs deux attaquants pour assurer leur qualification dans le dernier carré.

Leur complémentarité saute aux yeux et a été encore un peu plus soulignée lors du dernier Clasico, début avril, contre le Barca en Coupe du Roi (victoire 4-0). Face à l’ennemi juré, Karim Benzema et Vinicius Junior se sont amusés, en s’offrant réciproquement une passe décisive, sans compter le pénalty transformé par le Français… et provoqué par le Brésilien. Une situation assez commune cette saison, puisque les deux hommes ont combiné ensemble sur douze buts toutes compétitions confondues (l’un offrant une passe décisive à l’autre). Mieux encore, à eux deux, ils sont décisifs sur 51% des buts madrilènes cette saison.

Un impact encore plus important en Ligue des champions

"Je crois que c'est la meilleure paire d'attaquants du monde. Je les vois s'entraîner très dur. Pour moi, ce n'est pas une surprise de les voir jouer ainsi. Dans le vestiaire, Karim est un leader, il essaye de porter l'équipe et d'aider les plus jeunes comme Vini", assurait leur coéquipier David Alaba avant le match aller contre Chelsea. Une rencontre durant laquelle les deux attaquants ont encore soigné leurs statistiques, avec une nouvelle réalisation pour le dernier Ballon d’Or, et une passe décisive pour le Brésilien, qui est désormais impliqué sur 30 buts lors de ses 43 derniers de C1 avec le Real Madrid (14 buts et 16 passes décisives).

Malgré un plan tactique mis en place par les Blues pour l’empêcher de peser dans le jeu, Vinicius s’était montré très à son avantage. "En un contre un, Vinicius est un gros problème pour n’importe quelle équipe. C’est en partie pour cela que nous avons joué à cinq derrière, pour être en surnombre sur son côté, mais c’est un joueur très difficile à contrôler", regrettait Franck Lampard, l’entraîneur de Chelsea. "C’est presque impossible de le stopper, parce qu’il ne s’arrête jamais de courir", a complété, lundi, en conférence de presse, son coéquipier en club et en sélection, Eder Militao.

"J'ai eu du mal à faire sortir Karim car je voulais encore profiter de son talent sur le terrain." Carlo Ancelotti sur Karim Benzema en conférence de presse après la victoire à Cadix

En très grande forme également, Karim Benzema a lui inscrit quatre buts et délivré une passe décisive lors des trois matchs de la phase à élimination directe. De retour depuis le début d’année, après son forfait à la Coupe du monde, il accumule du temps de jeu, même si Carlo Ancelotti essaye de préserver sa machine à buts. "Il y a un joueur de 35 ans qui a joué un match fantastique mercredi soir (contre Chelsea), et qui rejoue un autre match fantastique trois jours plus tard (samedi, contre Cadix). Karim, c’est le signal que l’équipe va très bien physiquement […] ", a déclaré le coach madrilène, à l’issue du match de Liga.

Insatiable, le Français entend de nouveau se montrer décisif contre ses victimes préférées, les clubs anglais, puisque chacun de ses 11 derniers buts en Ligue des champions ont été inscrits contre des clubs de Premier League.