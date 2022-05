Ligue des champions : "Ici c'est Madrid !", "champion éternel"... La presse espagnole salue le nouveau sacre du Real Madrid

Quatre ans après la dernière finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, les spectateurs du stade de France - tout du moins ceux ayant pu entrer - ont assisté à un dénouement similaire samedi soir. Grâce à un but de Vinicius Junior en seconde période, les coéquipiers de Karim Benzema ont remporté la 14e C1 de l'histoire du club madrilène (1-0). Logiquement, ceux-ci sont célébrés, dimanche 29 mai, par la presse espagnole.

"Ici c'est Madrid !" : Marca chambre le PSG

À la une de son édition du jour, le quotidien sportif Marca salue ce nouveau succès des hommes de Carlo Ancelotti, déjà surnommé "la Ligue des champions des remontadas", après le parcours semé d'embûches des Merengues tout au long de leur campagne européenne.

De son côté, la quotidien AS se montre plus sobre, saluant un "champion éternel" en une, qui s'affiche, une fois n'est pas coutume, tout en largeur. On y voit le capitaine Marcelo, remplaçant samedi, soulever la Coupe aux grandes oreilles entouré par ses partenaires. Il s'agissait du dernier match avec le club madrilène pour le latéral gauche brésilien qui, comme Benzema, a remporté la cinquième Ligue des champions de sa carrière.

Campeón eterno

"Mbappé n'existe pas", la mise au point de Florentino Pérez à Sport

Après ce nouveau sacre continental de la "Maison blanche" sur la pelouse du stade de France, le quotidien ne manque pas non plus l'occasion d'égratigner le PSG en reprenant le slogan du club parisien ("Ici c'est Paris") pour le transformer en "Ici c'est Madrid !". Une preuve supplémentaire que les tensions des derniers jours autour du non-transfert de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole ne sont pas totalement oubliées. De son côté, le président du Real, Florentino Pérez, n'a pas voulu s'attarder sur le sujet Kylian Mbappé au micro du média catalan Sport après la rencontre : "Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas. Le Real Madrid existe, c'est une fête pour le club et ses joueurs, qui viennent d'être sacrés champions d'Europe".

Pour la presse catalane, Thibaut Courtois tout en haut de l'affiche

Justement, le quotidien réputé proche du Barça a choisi de mettre à l'honneur l'homme fort de cette finale de Ligue des champions, à savoir le portier madrilène Thibaut Courtois. Décisif à plusieurs reprises devant Sadio Mané ou Mohamed Salah, le Belge a éteint toutes les tentatives des attaquants des Reds. Infranchissable, le gardien de but de 30 ans a mis ses coéquipiers sur la voie du succès à Paris. Avec lui, il était impossible que cette C1 échappe au Real.

Le son de cloche est similaire du côté du Mundo Deportivo, autre quotidien sportif catalan. Le titre en une ce dimanche est même encore plus explicite : "Courtois offre la Ligue des champions au Real". Difficile d'être plus clair.