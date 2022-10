Ligue des champions : Harit décisif, Sanchez agressif et Clauss perdu... Les notes des joueurs de l'OM face au Sporting

L'OM a réussi son coup. 3963 jours après leur dernière victoire à l'extérieur en Ligue des champions, les Phocéens l'ont emporté contre le Sporting (0-2), mercredi 12 octobre, à l'Estadio José Alvalade. Grâce à ce succès acquis à onze contre neuf, avec des buts de Mattéo Guendouzi (20e) et d'Alexis Sanchez (31e), le club olympien se replace à la deuxième place de la poule D, juste devant son adversaire du soir.

Pau López : 5,5/10

Le scénario du match ne lui a pas permis de montrer l'étendue de ce dont il était capable, mais l'Espagnol a fait preuve d'une grande sérénité. Très rarement mis à contribution, il s'est rendu disponible sur les phases de relance et a sorti la seule tentative cadrée des Lisboètes (36e).

Chancel Mbemba : 6/10

Le patron de la défense de l'OM a assuré avec son jeu de passes courtes et est resté à l'affût pour éviter les rares percées lisboètes, à l'image d'une prise de balle devant Nuno Santos qui partait au but (45e+3).

Eric Bailly : 5/10

Rassurant derrière, l'Ivoirien n'a pas eu grand chose à faire et s'est contenté de faire tourner le ballon sans prendre de risques, en témoigne ses 98% de passes réussies en une heure. Remplacé par Samuel Gigot (63e).

Leonardo Balerdi : 6/10

L'Argentin s'est montré rassurant avec pas moins de 13 ballons récupérés. Il a même provoqué la faute à l'origine du carton rouge de Pedro Gonçalves (61e).

Jonathan Clauss : 4/10

De retour dans le onze après sa blessure lors du match aller, Jonathan Clauss a semblé emprunté dans son couloir droit. L'international français a souvent été trop loin du jeu. Remplacé par Issa Kaboré (63e).

Valentin Rongier : 5,5/10

Le capitaine marseillais s'est montré à son avantage au milieu du terrain et a veillé au grain pour éviter plusieurs prises de frappe portugaises.

Jordan Veretout : 6/10

L'ancien de la Roma a réalisé une prestation solide. D'abord joueur à l'image d'un corner direct tenté (7e), Veretout s'est appliqué à construire le jeu des Phocéens. Remplacé par Pape Gueye (87e).

Nuno Tavares : 6/10

Sur la pelouse du rival lisboète, l'ancien du Benfica a été sifflé, mais cela ne l'a pas empêché de rendre une bonne copie sur le plan défensif. Auteur d'un retour aussi propre que bienvenu devant Gonçalves (41e), Tavares a aussi profité de la domination marseillaise pour multiplier les débordements offensifs.

Mattéo Guendouzi : 7/10

Titulaire sur l'aile gauche de l'attaque olympienne, Guendouzi est monté en puissance à Lisbonne après un début de match nerveux. Il a su faire preuve de sang-froid pour placer parfaitement son penalty hors de portée du gardien adverse (20e). Remplacé par Ünder (63e).

Alexis S á nchez : 7,5/10

Un véritable poison. Probablement averti du manque d'expérience du gardien Franco Israel, titulaire pour la première fois chez les pros, le Chilien a maintenu un pressing constant sur la cage du Sporting. Son but à la demi-heure de jeu est venu récompenser son bon début de match où il a beaucoup tenté, à l'image d'une frappe lourde de l'extérieur de la surface (25e).

Amine Harit : 8/10

Le Marocain s'est montré décisif en provoquant le penalty de l'ouverture du score pour l'OM, et en faisant exclure Ricardo Esgaio, coupable sur l'action (19e). N'hésitant pas à dézoner, il s'est ensuite échappé à la limite du hors-jeu pour servir sur un plateau le deuxième but à Sánchez (30e). Il n'est pas passé loin lui-même d'y aller de son but. Remplacé par Dimitri Payet (72e), dangereux sur son premier ballon.