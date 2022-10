Ligue des champions : formule, diffusion gratuite, les Lyonnaises et les Parisiennes concurrencées... Tout ce qu'il faut savoir sur la compétition

Les joueuses de l'Olympique lyonnais et du Paris-Saint-Germain entament, mercredi et jeudi, leur phase de groupes de la Ligue des champions.

Les hostilités reprennent. Cinq mois après le huitième sacre européen des Lyonnaises, la Ligue des champions fait son grand retour, mercredi 19 octobre, pour l'Olympique lyonnais, et jeudi 20 octobre, pour le Paris-Saint-Germain. Si les espoirs de titre sont encore permis pour les écuries françaises, la concurrence s'annonce plus rude que jamais lors de cette édition 2022-2023 de la C1. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la compétition.

Une formule et des diffuseurs inchangés

On ne change pas une équipe qui gagne. Après un premier test la saison dernière, l'UEFA a décidé de reconduire le même format pour la compétition avec quatre poules de quatre équipes, et une qualification directe en quarts de finale pour les deux premiers de chaque groupe. Si l'OL, Wolfsburg, Chelsea et Barcelone étaient qualifiés d'office pour la phase de poules, les douze autres équipes ont dû passer par un ou deux tours de qualification pour se hisser jusqu'ici. C'est le cas du PSG, qui a dû se défaire du BK Häcken (Suède), à la fin du mois de septembre.

Ballon d’Or winners, FIFA cover stars, invincible teams – the UWCL has it all.



THIS. IS. ELITE.



Welcome to the new @UWCL season pic.twitter.com/cOIRn7s1ER — DAZN Football (@DAZNFootball) October 18, 2022

La finale se déroulera le week-end des 3 et 4 juin 2023, au Philips Stadium d'Eindhoven (Pays-Bas). C'est peut-être dans ce stade d'une capacité de 35 000 places, que les Lyonnaises remporteront leur neuvième C1, ou que les Parisiennes réussiront enfin à aller au bout, après deux finales en 2015 et 2017. Les 61 matchs de la Ligue des champions, à partir de la phase de groupes, seront diffusés sur la plateforme de streaming DAZN, et gratuitement sur la chaîne YouTube de DAZN.

L'OL et le PSG déjà dans le vif du sujet

Respectivement vainqueur et demi-finaliste la saison dernière, Lyon et Paris essayeront encore de faire honneur au football féminin français lors de cette nouvelle édition de la Ligue des champions. Mais avec l'émergence de nouvelles équipes en Europe, les rencontres risquent d'être serrées dès la phase de poules.

Placé dans le groupe C aux côtés d'Arsenal, de la Juventus Turin et de Zurich, l'OL entame sa campagne mercredi (21h), avec la réception des Gunners, qui comptent dans leur rang la championne d'Europe anglaise Beth Mead. Déjà dans le vif du sujet, les Fenottes enchaîneront, le 27 octobre, avec un déplacement chez les Turinoises, qui leur avaient donné du fil à retordre en quarts de finale de la dernière C1. Pour négocier ces chocs, Sonia Bompastor pourra compter sur ses nombreuses cadres comme Wendie Renard, Ada Hegerberg ou Selma Bacha, toutes classées au Ballon d'or.

teams will compete in the Women's Champions League group stage, including four past winners and one European debutant



Find out more about the contenders ahead of matchday 1 on Wednesday & Thursday! #UWCL — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 16, 2022

La tâche s'annonce encore plus difficile pour le PSG, qui aspire au calme après une saison 2021-2022 perturbée par l'affaire Hamraoui-Diallo. Les Parisiennes devront soigner leur entrée dès jeudi, face à Chelsea, champion d'Angleterre en titre. Les Blues ont notamment dans leur effectif l'Australienne Sam Kerr et l'Anglaise Millie Bright, respectivement troisième et quinzième du dernier Ballon d'or.

Le Real Madrid, qui ne cesse de progresser au fil des saisons, et Vllazania Skhöder, champion d'Albanie, figurent aussi au menu pour Gérard Prêcheur et ses troupes. En l'absence de Marie-Antoinette Katoto, encore blessée, les clés de l'attaque parisienne seront confiées à Kadidiatou Diani et à la recrue hollandaise Lieke Martens.

Barcelone et Wolfsburg en embuscade

Sèchement battu par l'OL en 2019 et 2022, le FC Barcelone a l'ambition de remporter sa deuxième Ligue des champions après celle de 2021. Si la double Ballon d'or Alexia Putellas ne s'est pas encore remise de sa blessure au genou contractée lors du dernier Euro, les Blaugranas ont d'autres stars à disposition comme Aitana Bonmati, Lucy Bronze, Asisat Oshoala ou encore Fridolina Rolfo. Le Barça est donc le grand favori du groupe D, composé du Bayern Munich, du Benfica Lisbonne et de Rosengård (Suède).

Enfin, le dernier favori de cette C1 semble être Wolfsburg, qui figure dans le groupe C avec le Slavia Prague, l'AS Rome et St. Pölten (Autriche). Emmené par l'attaquante allemande Alexandra Popp, bourreau de l'équipe de France cet été, les championnes d'Allemagne rêvent de reconquérir la C1, qu'elles avaient remportée en 2013 et 2014. De quoi promettre une belle bagarre jusqu'à Eindhoven.