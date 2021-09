Ligue des champions : favoris, matchs à ne pas louper, but à l’extérieur… Le guide de la saison 2021-2022

Le grand retour des soirées étoilées. Le coup d’envoi de la saison de Ligue des champions sera donné le mardi 14 septembre, à 18h45. Les Young Boys de Berne, Manchester United, Séville et Salzburg ouvriront le bal. Des favoris au novice, en passant par les chocs à noter dans le calendrier, voici les informations à retenir avant cette nouvelle saison.

Chelsea, PSG et Manchester City favoris

Un trône à conserver. Tenant du titre, Chelsea apparait comme un candidat logique à sa propre succession. Le groupe qui s’était imposé au terme de la finale 100% anglaise en mai dernier s’est renforcé cet été avec les arrivées de Romelu Lukaku et de Saul Niguez notamment. Thomas Tuchel, qui vit son premier début de saison sur le banc des Blues, va pouvoir travailler de bout en bout avec ses hommes pour aller chercher un doublé qui n’a plus été réalisé depuis le Real Madrid entre 2016 et 2018.

Impossible de ne pas citer le Paris Saint-Germain parmi les favoris pour aller soulever la coupe. Après un été agité par un mercato galactique, avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Hachraf Hakimi, le club de la capitale possède, sur le papier, un effectif taillé pour la victoire finale.

Les recrues parisiennes présentées au public avant le match contre Strasbourg, le 14 août 2021. (FRANCOIS MORI/AP/SIPA / SIPA)

Enfin, Manchester City pourrait encore et aussi avoir son mot à dire cette saison. Le champion d’Angleterre reste sur une défaite en finale et court toujours après son premier titre en C1. Pour ce faire, les Citizens ont signé la recrue la plus chère de l’été, Jack Grealish, en provenance d’Aston Villa (118 millions d’euros).

Sheriff Tiraspol, le novice

Le surprenant Sheriff Tiraspol va vivre sa première phase de groupes de la Ligue des champions, après un véritable parcours du combattant. Les Moldaves sont passés par trois tours de qualifications et un barrage, au cours desquels ils ont notamment éliminé l’Etoile rouge de Belgrade (Serbie) et le Dinamo Zagreb (Croatie), des habitués de la phase de groupes. Ils affronteront le Real Madrid, l’Inter Milan et le Shaktar Donetsk dans le groupe D, pour trois matchs de prestige.

History makers!



Sheriff = the first Moldovan side to feature in the #UCL Group Stage pic.twitter.com/Pp0DWB0czQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2021

Le tirage au sort a accouché de quelques groupes relevés, avec des affiches de choix. Dès la première journée, six anciens vainqueurs de la compétition seront aux prises. Le 14 septembre, Barcelone reçoit le Bayern Munich dans le choc du groupe E (retour le 8 décembre). Le lendemain 15 septembre, le Real Madrid sera opposé à l’Inter Milan et l’AC Milan défiera Liverpool (retours le 7 décembre).

Dans le groupe A, le PSG et Manchester City croiseront le fer lors de la deuxième journée dans un remake de la dernière demi-finale, le 28 septembre (retour le 24 novembre). Le même soir, l’AC Milan affrontera l’Atletico Madrid (retour le 24 novembre). Le 29 septembre, c’est le match au sommet du groupe H entre Juventus et Chelsea, tenant du titre (retour le 23 novembre).

Enfin, le 19 octobre, pour le compte de la troisième journée, Liverpool se déplace sur la pelouse de l’Atletico Madrid (retour le 3 novembre).

Où et quand se jouera la finale ?

La finale se jouera le 28 mai 2022 à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, l’enceinte du club du Zenit. D’une capacité de 68 134 places, elle a déjà accueilli 7 matchs de la Coupe du monde 2018, dont la demie victorieuse de la France, et 7 matchs de l’Euro l’été dernier.

La règle à retenir : la fin du but à l’extérieur

Cette nouvelle saison est déjà marquée par un important changement : la fin de la règle du but à l’extérieur, entérinée par l’UEFA en juin dernier. Désormais, les équipes à égalité au bout du temps réglementaire joueront une prolongation de deux fois 15 minutes, avant une potentielle séance de tirs au but. Ce protocole était déjà appliqué lors des tours de qualification et des matchs de barrage cet été.