"Il s'arrache sur tous les ballons" : l'hommage d'anciens coéquipiers de Victor Osimhen avant le match Naples - Milan AC en Ligue des champions

Grand absent du match aller perdu, le club de Naples espère se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions face au Milan AC grâce à l'attaquant nigérian. Et partout où il passe Victor Osimhen fait l'unanimité.

L'avantage est au Milan AC dans le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Naples, mardi 18 avril, après leur victoire 1-0 à l'aller. Mais le Napoli, leader incontesté de Série A avec 14 points d'avance sur le 2e, a de solides arguments à faire valoir pour se qualifier en demi notamment parce qu'il retrouve son meilleur buteur : Victor Osimhen, grand absent du match aller, car blessé.

Auteur de 25 buts en 30 matchs cette saison, l'ancien lillois est devenu l'un des meilleurs attaquants du monde. Et ce n'est pas une surprise pour Jérémy Pied, l'ancien défenseur a côtoyé Victor Osimhen à Lille lors de la saison 2019-2020 où il a mis tout le monde d'accord dès le premier entraînement : "Un centre et, hop, il met la tête. Puis, deuxième centre, deuxième tête et but. Et puis, en s'arrachant au côté de grands gaillards, et donc on se dit qu'il y a quand même quelque chose."

"Dès son premier match, il met un doublé avec notamment un deuxième but dans une position improbable." Jérémy Pied, ancien défenseur du Losc à franceinfo

Mais au-delà de l'efficacité clinique du Nigérian, ce dont se souvient Jérémy Pied, c'est le sens du sacrifice de son ancien coéquipier. "C'était notre premier rideau défensif, il s'arrachait sur tous les ballons. Et forcément, on avait aussi envie de le mettre dans de bonnes positions pour mettre le plus de buts."

"Il a montré toute sa volonté pour réussir"

Des qualités qui lui avaient déjà permis d'être appelé à 18 ans en 2017 en équipe nationale par Gernot Rohr, alors sélectionneur du Nigeria. L'entraîneur particulièrement expérimenté le confie : il a, lui aussi, été marqué par la mentalité de Victor Osimhen.

"Ce garçon vient d'une famille très pauvre, raconte le technicien allemand. Il a dû se battre déjà en vendant des bouteilles d'eau à 12-14 ans. Il a montré après toute sa volonté pour réussir..." Wolfsburg, Charleroi, Lille puis Naples, un parcours parfait, selon Gernot Rohr. Et l'entraîneur y va même de sa prédiction : Victor Osimhen est prêt pour rejoindre une équipe encore supérieure.