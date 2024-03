Ligue des champions : de la première contre Johan Cruyff à la remontada... Les cinq duels qui font la rivalité entre le PSG et le FC Barcelone

Le mot remontada est déjà sur toutes les bouches. Le Paris Saint-Germain ayant hérité du FC Barcelone comme adversaire en quarts de finale de la Ligue des champions, à l'issue du tirage au sort réalisé vendredi 15 mars, ce soir du 8 mars 2017 revient hanter toutes les mémoires. Pourtant, l'histoire des rencontres entre les deux clubs est riche de beaucoup d'autres affrontements marquants. En avril, les deux équipes seront opposées pour la sixième fois de leur histoire en phase à élimination directe de C1. L'occasion de revenir sur ces quelques rencontres au sommet, dans la plus grande des compétitions européennes.

1995 : une première contre Cruyff (1-1, 2-1)

Pour leur premier affrontement, le Paris Saint-Germain, guidé par Luis Fernandez, défie en quarts de finale de C1 le FC Barcelone de Johan Cruyff, champion d'Europe en 1992 et finaliste en 1994. Le PSG décroche d'abord un bon nul au Camp Nou (1-1). Au match retour, les Parisiens dominent mais manquent de réussite, touchent les montants à plusieurs reprises, et sont même refroidis par un but du capitaine catalan Bakero au retour des vestiaires. Aux portes de l'élimination, le PSG est sauvé par un but égalisateur de son numéro 10, Rai, avant que Vincent Guérin n'offre la victoire et la qualification aux Parisiens à dix minutes de la fin du match (2-1). Les Blaugranas prendront leur revanche deux ans plus tard (1-0), en finale de la Coupe des vainqueurs de coupes (C2).

David Ginola est taclé par Ronald Koeman lors du quart de finale retour entre le PSG et le FC Barcelone, le 1er mars 1995 au Parc des Princes. (GERARD JULIEN / AFP)

2013 : le baptême du PSG version QSI (2-2, 1-1)

Deux ans après l'arrivée de QSI, nouveau propriétaire du club, le Paris Saint-Germain retrouve les quarts de finale de la C1 et le FC Barcelone pour l'occasion. Le nul (2-2) arraché au Parc des Princes maintient les Parisiens en vie lors du match aller, grâce à un but de Blaise Matuidi à la dernière minute. Au Camp Nou, le PSG ouvre le score et se voit déjà en quarts de finale, avant l'égalisation de Pedro, qui qualifie les Blaugranas grâce à la règle des buts à l'extérieur (1-1). Paris a rivalisé avec un club de l'élite européenne, mais doit encore passer un cap pour rêver plus grand.

2015 : la marche était trop haute (1-3, 0-2)

Deux décennies après leur premier face-à-face, Parisiens et Barcelonais se retrouvent au même stade de la compétition. Laurent Blanc et ses hommes mettent à l'épreuve leur ambition assumée de titre européen face à l'un des favoris. Privé de trois cadres au match aller (Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti et Thiago Motta), le Paris Saint-Germain est battu à domicile (1-3), et ne parvient pas non plus à rivaliser au match retour, perdu 2-0 au Camp Nou. Deux défaites pas déshonorantes face au futur vainqueur de cette édition 2015, mais qui illustrent le chemin qu'il reste à parcourir.

2017 : le traumatisme de la remontada (4-0, 1-6)

Le rendez-vous devient régulier. Blaugranas et Parisiens se retrouvent pour la troisième fois en cinq ans en phase à élimination directe de Ligue des champions, cette fois en huitièmes de finale. A l'aller, le PSG réalise l'un des plus beaux matchs de son histoire, surclassant le Barça de la MSN (Messi, Suarez, Neymar) au Parc des Princes (4-0). A ce stade, aucun club n'a jamais été éliminé après une telle victoire au match aller. Mais au Camp Nou, le Paris Saint-Germain subit la loi d'un Neymar au sommet de son art, et prend l'eau jusqu'à être mené 3-0. Edinson Cavani pense qualifier les Parisiens en marquant un but qui aurait dû être salvateur, mais le PSG encaisse trois buts supplémentaires dans les dernières minutes et est finalement éliminé (6-1). Depuis la remontada, le FC Barcelone n'est plus un adversaire comme un autre pour les Parisiens.

Sergi Roberto inscrit le sixième but barcelonais au Camp Nou, éliminant le Paris Saint-Germain le 8 mars 2017. (LLUIS GENE / AFP)

2021 : pour chasser les démons (4-1, 1-1)

Les Parisiens retrouvent leurs bourreaux quatre ans plus tard, à nouveau dès les huitièmes de finale. Cette fois, le match aller se joue au Camp Nou, et le Paris Saint-Germain réussit une performance majuscule, porté par un triplé de Kylian Mbappé (4-1). Au retour, les Parisiens parviennent à chasser leurs démons pour conserver leur avantage, grâce à un grand Keylor Navas dans les cages (1-1). Le PSG, finaliste l'année passée, élimine les Blaugranas pour la première fois depuis leur première confrontation en 1995, et conjure le sort de la remontada.