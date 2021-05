Ligue des champions : de la plus spectaculaire à la plus étrange... 5 finales marquantes entre deux clubs d'un même pays

Qui sera couronné roi d’Europe à Porto ? Samedi 29 mai, Manchester City défie Chelsea en finale de la Ligue des champions, pour une rencontre 100% anglaise. Dans l’histoire, sept finales ont déjà opposé deux équipes de même pays (trois espagnoles, une allemande, une italienne et deux anglaises, avant celle-ci). L'occasion, donc, de revenir sur plusieurs finales marquantes entre deux clubs d'un seul et même pays.

La plus historique : Real Madrid – Atlético de Madrid (4-1) en 2014

Douze ans. Presque une éternité. C’est le temps que le Real Madrid a attendu pour soulever sa tant espérée "Decima" (dixième). Et pour ce faire, les Merengues ont souffert. En finale de la Ligue des champions, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo retrouvaient l’Atlético de Madrid, récent vainqueur de la Liga, et ennemi juré de la Maison Blanche. Outre la suprématie européenne, cette affiche avait également un fort enjeu national, puisque l’hégémonie de la capitale espagnole était en jeu.

Et dans cette finale, le Real Madrid est passé par toutes les émotions. D’abord, la contrariété, après l’ouverture du score de Diego Godin sur corner, à la suite d'une mauvaise sortie d’Iker Casillas. Puis, la délivrance, avec la tête salvatrice de Sergio Ramos dans le temps additionnel. Et enfin, la joie, après les buts de Gareth Bale, Marcelo et Cristiano Ronaldo, qui ont crucifié les Colchoneros en prolongations. Cette rencontre entre clubs espagnols est restée dans les annales, non pas grâce à son contenu, mais plutôt à son pouvoir historique.

La plus revancharde : Bayern Munich – Borussia Dortmund (2-1) en 2013

Cette fois, ce fut la bonne. Après deux finales perdues en trois ans contre l’Inter (2010) et Chelsea (2012), les Bavarois ont mis fin à une disette de douze ans dans cette compétition en remportant la Coupe aux grandes oreilles, face au Borussia Dortmund en 2013.

Dans une rencontre peu divertissante mais animée par les performances des deux gardiens Manuel Neuer et Roman Weidenfeller, le Bayern Munich s’est imposé grâce à son illustre duo, Franck Ribéry - Arjen Robben. Sur le premier but, c’est le Néerlandais qui est à l’honneur en servant Mario Mandzukic, dans la surface. En jambes, il a ensuite donné la victoire au Bayern en éliminant Mats Hummels et Neven Subotic, dans la surface, après une passe du Français.

Avec ce succès contre le BvB de Jürgen Klopp, les Bavarois ont gagné leur cinquième Ligue des champions. Et n’ont laissé aucun lot de consolation à leurs compatriotes, puisqu’ils ont remporté la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne la même année.

Arjen Robben helped secure Bayern their fifth European Cup #OTD in 2013



Most memorable moment from this final?@FCBayern | #UCL pic.twitter.com/xqV8SeNAFO — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 25, 2021

La plus spectaculaire : Real Madrid – Valence CF (3-0) en 2000

Pour la première fois depuis 1997 et l’intronisation d’une participation de plusieurs clubs d’une seule et même nation dans cette compétition, deux clubs d’un même pays s’affrontaient en finale, en 2000. Il s’agissait du Real Madrid et de Valence. Les Merengues se déplaçaient à Paris avec des ambitions : gagner une nouvelle Ligue des champions, deux ans après la huitième dans l’histoire du club. Surtout, ils n’avaient pas vraiment le choix : en Liga, le club de la capitale espagnole avait terminé à une décevante cinquième place, indigne de son rang.

Dans cette finale, les hommes de Vincente Del Bosque se sont rendu la tâche facile et ont gagné sur le score de 3-0. Si Fernando Redondo, Raúl, Roberto Carlos ou encore Iker Casillas étaient sur le terrain, celui qui a pris toute la lumière ce jour-là n’était autre que Steve McManaman. Elu homme de la finale, l’ancien joueur de Liverpool a inscrit un but d’anthologie : après une touche de Roberto Carlos mal renvoyée par la défense de Valence, "Macca" a marqué en réalisant un geste acrobatique hors de la surface. Un succès qui a permis au Real Madrid de remporter sa huitième Coupe aux grandes oreilles, et d’être l’équipe la plus titrée de la compétition.

Steve McManaman



Real Madrid cult hero

Two-time winner#UCL final goalscorerpic.twitter.com/JfWk81aGsL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 11, 2019

La plus étrange : AC Milan - Juventus Turin (0-0, 3-2 aux tab) en 2003

Ce match entre l'AC Milan et la Juventus en 2003 était un symbole d’antagonisme. Si la finale fut ennuyeuse, la séance de tirs au but a, quant à elle, été complètement folle. En effet, aucune occasion franche n’a eu lieu après la 55e minute de part et d'autre. La prolongation n’a rien donné non plus et le verdict est tombé : les deux équipes ont dû se départager aux penalties.

Et c’est là que le spectacle a commencé. Premier tireur pour les Bianconeri, David Trezeguet a raté son penalty. S’en est suivi une séance lunaire, avec les manqués de Clarence Seedorf et Kakhaber Kaladze pour les Rossoneri, Marcelo Zalayeta et Paolo Montero pour la Juventus. Finalement, c’est l’Ukrainien Andriy Shevchenko qui a envoyé Milan tout en haut de l’Olympe. Les hommes de Carlo Ancelotti ont ainsi remporté leur sixième Ligue des champions. Et au vu de la rencontre, ils pouvaient la savourer.

La plus récente (et la plus fermée) : Liverpool - Tottenham (2-0) en 2019

Si la campagne de Ligue des champions a été spectaculaire cette année-là grâce, notamment, à l’éclosion des jeunes de l’Ajax, la finale, quant à elle, a été bien morne. Vainqueur du club néerlandais au tour précédent avec un triplé de Lucas Moura, Tottenham se qualifiait pour sa première finale dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. De son côté, Liverpool, perdant malheureux en 2018 face au Real Madrid, espérait bien remporter la C1 pour oublier son historique et cruelle deuxième place en championnat, avec 97 points au compteur.

Pourtant, ce duel anglais, qui s'annonçait bien, n’a pas été à la hauteur des attentes. Les Reds ont ouvert le score dès la première minute, après un penalty provoqué par une main de Moussa Sissoko. Et puis après, ce fut le désert : à part quelques occasions des Spurs pour tenter d’égaliser, et le but du break inscrit par Divock Origi en fin de rencontre, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais l’essentiel a été fait pour les hommes de Jürgen Klopp puisqu’ils ont remporté leur sixième Ligue des champions. Seuls le Real Madrid (13) et l'AC Milan (7) en comptent plus.