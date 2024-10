Ligue des champions : après s’être offert le Real, Lille veut rééditer l’exploit face à l'Atlético, l’autre Madrid

Début octobre, les passionnés de football espagnol qui connaissaient mal le Losc ont fait connaissance avec le club lillois, tombeur du Real Madrid invaincu lors des 36 rencontres précédentes. C’est donc avec un statut différent, et plus attendus, que les Lillois affrontent l’autre club madrilène, l’Atlético de Madrid, mercredi 23 octobre dans la capitale espagnole. Et même si la victoire contre les Merengues a marqué les esprits, le coach nordiste Bruno Genesio souhaite passer à autre chose et réaliser un nouvel exploit.

"C’est évident que la victoire contre le Real nous donne de la confiance et montre qu’on est capable de faire de grandes choses, mais le match de mercredi se jouera dans un contexte différent et ce serait une grave erreur d’arriver avec beaucoup de certitudes, a prévenu l’entraîneur des Dogues en conférence de presse mardi. On n’a pas oublié, mais on a mis de côté ce match pour préparer la rencontre". Le technicien ne pourra d'ailleurs pas s'appuyer sur les mêmes hommes puisqu'entre temps, Tiago Santos, Mitchel Bakker et Ayyoub Bouaddi ont garni les rangs de l'infirmerie.

"Voir mon équipe jouer de toutes ses forces lorsqu'on aura le ballon"

Si les deux équipes de la capitale espagnole ont en commun une grande expérience européenne, leurs styles de jeu restent différents et Bruno Genesio se méfie des Colchoneros. "C’est une équipe qui exerce un très gros pressing quand elle perd le ballon. Il faudra être très vigilant dans ces périodes-là pour ne pas se faire contrer et perdre le ballon dans le dernier tiers de notre terrain", analyse-t-il.

Pour les Dogues, il ne sera toutefois pas question de subir contre l’Atlético. Bruno Genesio veut voir son équipe aller de l’avant et remettre les mêmes ingrédients qui ont fait son succès contre le Real : "C’est un match où, encore une fois, on a tout à gagner, parce que l’Atlético est grand favori. Mais on est là pour jouer notre jeu. On va mettre des choses en place pour bien défendre parce que sans ça, on ne peut rien espérer. Mais on ne se contentera pas que de ça. J’ai la volonté de voir mon équipe jouer de toutes ses forces lorsqu’on aura le ballon pour poser des problèmes à cette équipe". Et même si les Colchoneros sont invaincus depuis 11 matchs à domicile en Ligue des champions (depuis novembre 2021 contre l’AC Milan), les Lillois se verraient bien mettre fin à une nouvelle série d'une équipe madrilène.