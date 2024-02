Ligue des champions : Andriy Lunin permet au Real Madrid de s’imposer à Leipzig, Manchester City proche des quarts après sa victoire à Copenhague

Le Real Madrid et Manchester City se sont tous les deux imposés à l’extérieur mardi, respectivement contre Leipzig (1-0) et Copenhague (3-1), lors de leur huitième de finale aller de la Ligue des champions.

La logique a été respectée pour le retour de la Ligue des champions. Les premiers huitièmes de finale aller, mardi 13 février, ont accouché de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Leipzig (1-0) et de Manchester City à Copenhague (3-1). Favoris face à leur adversaire allemand, 5e de Bundesliga, les Madrilènes ont tout de même été bousculés en Allemagne.

Les joueurs de Carlo Ancelotti connaissaient la menace, pour avoir été battus à Leipzig la saison dernière lors de la phase de groupes. Si le Real s’est imposé à la Red Bull Arena, il le doit en partie au but splendide de Brahim Diaz, auteur d’un numéro de soliste (49e). Mais il le doit aussi et surtout au gardien Andriy Lunin, le remplaçant du remplaçant. En l’absence du titulaire Thibaut Courtois, blessé pour le reste de la saison, le club madrilène avait recruté Kepa Arrizabalaga pour le remplacer.

7 - Manchester City est la 1re équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions à marquer au moins 3 buts lors de 7 matches consécutifs. Jackpot. pic.twitter.com/46uLtB4Hoa — OptaJean (@OptaJean) February 13, 2024

Ce dernier a perdu sa place ces dernières semaines au profit de Lunin et l’on comprend pourquoi au vu de son match à Leipzig. L’Ukrainien a réalisé neuf arrêts dans ce match, écœurant Benjamin Sesko (3e, 10e, 81e), Dani Olmo (51e, 71e), Xavi Simons (81e) ou encore Amadou Haidara (84e), qui pensaient avoir fait le nécessaire pour marquer. Ce but, les joueurs de Leipzig l’ont finalement inscrit d’entrée de jeu par Sesko (2e).

City porté par De Bruyne

Mais il a été refusé par Irfan Peljto, l’arbitre de la rencontre, pour une faute plus que discutable. Sans être brillant, sans Jude Bellingham et avec une équipe recomposée en raison des très nombreuses blessures - Aurélien Tchouameni a encore une fois été bon en tant que défenseur central -, le Real a su assurer l’essentiel avec ce succès à l’extérieur et abordera le match retour avec sérénité et déjà un pied en quarts de finale.

Ce sera aussi le cas de Manchester City. Le tenant du titre de la Ligue des champions s’est imposé facilement à Copenhague mais a dû attendre longtemps avant de se mettre en sécurité, grâce au but en fin de match de Phil Foden (90e+2). L’Anglais a été servi sur un plateau par Kevin de Bruyne. Le Belge, revenu à la compétition début janvier, est déjà en pleine possession de ses moyens et enchaîne les performances où il se montre décisif.

Ce mardi, c’est lui qui a ouvert le score pour les Cityzens au Parken Stadium d’une frappe croisée (11e). C’est aussi lui qui s’est bien battu et a permis à Bernardo Silva de redonner l’avantage aux joueurs de Pep Guardiola (45e). Entre-temps, ces derniers ont concédé, pour la treizième fois de la saison, un but sur le premier tir cadré de leur adversaire. Magnus Mattsson a ainsi profité de l’erreur de relance du gardien Ederson pour égaliser (34e). Une maladresse qui n’est pas rédhibitoire pour Manchester City, qui entrevoit une septième qualification de suite pour les quarts de finale de la C1.